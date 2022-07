¡Peruanos de corazón! Muchas figuras de la farándula nacional llevan casi toda una vida en nuestro país y se han enamorado de nuestra cultura, tradiciones, música y gente. Estos famosos han hecho del Perú su segundo hogar y hoy a muchos de ellos los consideramos como compatriotas.

Julián Zucchi, Paloma Fiuza y ‘Checho’ Ibarra son solo algunos de los extranjeros que han quedado embelesados con el Perú. En este 28 de julio, te contamos a qué otras figuras del espectáculo hemos adoptado con los brazos abiertos.

Julián Zucchi

El artista argentino Julián Zucchi llegó al Perú el 13 de febrero del 2012, por trabajo, sin imaginar que forjaría una exitosa carrera en nuestro país y formaría una familia junto a la actriz nacional Yiddá Eslava. Esta relación tuvo como fruto a dos pequeños.

“Cumplí 10 años en Perú. En este país conocí a la mujer que amo, me dio una familia, dos hijos maravillosos. Además, me dio la oportunidad de cumplir mis sueños, trabajar en lo que me gusta, estoy agradecido. Aprendí a cantar el himno nacional, conozco sus héroes y cultura. Amo Perú y su gente ”, indicó en su Instagram.

Julian Zucchi formó su familia en Perú junto a Yiddá Eslava. Foto: Instagram.

Paloma Fiuza

La brasileña Paloma Fiuza lleva muchos años en el Perú, por lo que ha considerado obtener la nacionalidad. Desde su llegada, conquistó la pantalla chica y se robó el corazón de todos sus seguidores.

“Lo he pensado y quisiera nacionalizarme, sería algo muy bonito. Yo me siento muy agradecida con todos en el Perú, pues me han dado mucho cariño”, detalló la modelo en una entrevista con Trome.

Paloma Fiuza lleva muchos años viviendo en Perú. Foto: Instagram

‘Checho’ Ibarra

Sergio ‘Checho’ Ibarra llegó de Argentina en 1992 para hacer su carrera en nuestro país, sin imaginar que encontraría el amor y formaría un hogar en el Perú.

“Venía a buscar mi carrera acá. Había debutado a los 16 años en un equipo amateur. Llegué para Copa Perú aquí, pude venir luego a Ciclista Lima en segunda división. Mi idea era meterme de lleno a ser futbolista y hacer una carrera. No se me cruzaba casarme o encontrar el amor acá”, contó para RPP.

Sergio 'Checho' Ibarra hizo su carrera en Perú. Foto: GLR

Lucecita Ceballos

La bella colombiana llegó hace más de 20 años al Perú, se enamoró y conquisto la televisión, motivo suficiente para quedarse en nuestro país y amarlo como cada uno de nosotros.

“Con los años desarrollé ese sentimiento de amar al lugar donde vives. Uno se enamora de un país, así como de una pareja. Mi corazón es peruano . Llegué por amor a un hombre y me quedé por amor a un país”, comentó Lucecita a El Popular.

Lucecita Ceballos formó su familia en Perú. Foto: Archivo

Rafael Cardozo y Carol Reali ‘Cachaza’

La pareja arribó a nuestro país en el 2011 con el grupo de música ‘Axe’ y se quedaron para forjar una carrera en nuestro país.

“Las primeras semanas fueron duras, dormía en el piso, sobre cartones, no tenía nada. De a pocos fui trabajando, ganando mi dinero. Se puede decir que llegué sin nada y Perú me dio todo. Todo lo que soy lo debo a este país. Celebraba cuando compraba un microondas, un colchón, un televisor. Mantengo a mi familia e hija en Brasil. Cada momento difícil que he pasado valió la pena, no cambiaría este país por nada ”, contó Rafael Cardozo.

Rafael Cardozo y 'Cachaza' llegaron a Perú en 2011. Foto: Instagram.

Laura Borlini

¡Una peruana más! La argentina Laura Borlini radica en Perú desde hace muchos años y tiene su DNI desde hace 20: “Es una fecha importante para mí y las vivo con emoción como una peruana más. Si retrocediera el tiempo atrás con la experiencia de vida que tengo, volvería a elegir Perú sin dudarlo un instante”, remarcó la conductora de televisión y psicóloga según El Popular.

Laura Borlini lleva más de 20 años en nuestro país. Foto: Carlos Contreras - GLR

Ignacio Baladán

El uruguayo Ignacio Baladán llegó al Perú hace muchos años y formó parte de uno de los realitys más recordados, “Bienvenida la tarde”. Asimismo, cumplió su sueño de abrir su negocio de pastelería en nuestro país.