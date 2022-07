Cecilia Bracamonte: “Propuse a un productor hacer un programa criollo, pero me dijo que ‘no vende’”

Dueña de una poderosa voz y una de las más grandes referentes del criollismo, Cecilia Bracamonte sabe de la importancia de las Fiestas Patrias, que celebran lo mejor de nuestras raíces. Por ello, la cantante se refiere a la complicada coyuntura del país, halaga a las nuevas voces femeninas peruanas y confiesa el lamentable momento que pasó cuando un productor rechazó su propuesta de hacer un programa sobre nuestra música peruana.

La artista también volverá este 28 de julio al lounge bar Cocodrilo Verde que conmemora su 21 aniversario y le dedicará una armoniosa velada a nuestra música peruana.

Como buena peruana, celebrarás este 28 de julio en una velada patriótica con un show en el lounge Cocodrilo Verde…

Voy a estar en Cocodrilo Verde, que justo este mes está de aniversario cumpliendo 21 años. Celebraré las Fiestas Patrias con un show de música criolla, también va a ser matizado con géneros internacionales. Trataré de llevar alegría a todos, hablar de cosas positivas, hacer todo lo contrario a lo que estamos viviendo ahora (en referencia a la coyuntura política).

Tú y otras artistas, como Bartola y Eva Ayllón, se han caracterizado por sus potentes voces y el haber estado alejadas de escándalos. Los nuevos artistas continuamente están involucrados en polémicas o se les crítica por usar playback…

Yo creo que a los artistas de antes, ya me puedo considerar como una generación anterior (risas), nos hace cantar el amor a la música. Ahora es cuando todo entra por los ojos y hay mucha tecnología. Yo trato de seguirme cuidando, de no cometer excesos, soy deportista, cuido mi voz. Todo es una cadena, uno tiene que estar en buen físico para plantarse ante la gente, más que todo por el amor y el respeto hacia el público.

La valla la están dejando muy alta ¿A qué artista podrías considerar como tu sucesora o quiénes te llaman la atención de la escena actual?

Es verdad, va quedando la valla muy alta y yo en este momento no sé a quién darle la posta (risas). El otro día estuve en una presentación con Cielo Torres, Amy Gutierrez y Kate Candela, son chicas con unas voces extraordinarias. Yo les decía ‘¿por qué no cantan criollo?’. Ahora, una que a mí me encanta desde que la vi es Daniela Darcourt, tiene una voz que flota. De cada chica que va saliendo lo que admiro es que cada una tiene un estilo propio.

Cecilia Bracamonte feliz por reencontrarse con su público. Foto: Archivo/GLR

Eres una de las cantantes referentes del criollismo, pero no se conoce mucho de nuevos artistas que quieran incursionar en este género, ¿por qué crees que sucede esto?

Como me gustaría que hubiera un concurso, programa, en el que se difundan más las voces de nuestra música peruana, necesitamos un espacio así. Eso es lo que hay que hacer con nuestra música, vestirla de largo. Que se cultive el criollismo, no la criollada.

¿No le has propuesto a algún a algún canal o productor llevar ese atractivo formato que indicas a la TV?

Yo creo que ellos (los canales) están enfocados en otras cosas, en lo que les funciona. Ellos piensan, equivocadamente, que la música peruana no vende; una vez un productor me respondió eso. A mí me dolió muchísimo, entonces entendí que lo único que tienes que hacer es enfocarte en lo tuyo y hacer lo mejor que puedas, aunque no se tenga los recursos necesarios o no se nos reconozca. Les va a pesar porque nosotros vamos a ir desapareciendo y la culpa será de ellos porque no le dieron el espacio real a lo que es nuestra música.

¿A qué te refieres con no reconocerte?

Es que a veces no se nos reconoce, por lo menos en mi caso. A veces yo he estado propuesta para un premio, pero por no tener los seguidores que debería me han ganado. No valoran el espectáculo, sino la imagen. ¿En que creemos? en el talento o la imagen.

¿El tema del poco reconocimiento también se ve en el Estado, por parte de las autoridades?

El Estado no se da cuenta de nada, y sobre todo en este Estado que estamos. Están viendo otra cosa, están en el tema de ‘dejarnos calatos’ sin un medio y todo para los bolsillos de ellos. Todo está tan mal enfocado que si uno sigue cantando es porque Dios es grande. Motivación no tenemos, salvo cuando uno piensa en que vamos a reencontrarnos con la gente. El Estado por nosotros no hace nada.

La cantante mostró su molestia con las personas del distrito de Miraflores por no ejercer su voto. Foto: Instagram / Cecilia Bracamonte.

En el panorama actual político, ¿crees que las cosas mejoren o siga igual?

Todo se ha agudizado, es una tras otra. Te juro que a veces quisiera no despertar porque digo ‘¿y ahora con qué noticia amanecemos?’, esto que estamos viviendo (sobre la situación política) no lo hemos vivido nunca, por lo menos yo no. Este momento es de terror, me da pena, cólera, una sarta de sentimientos encontrados. Yo amo al Perú, a mi gente, desgraciadamente no entraría a la política, ni muerta, porque estaría ‘trompeándome’ con todos.

Aparte de la música, ¿te veremos en el programa de Gisela Valcárcel quizás?

No, mira que yo me escribo con Gisela, pero no me ha mencionado nada (sobre el programa “La gran estrella). Yo no gusto como jurado creo (risas), porque en ese sentido soy ecuánime, no me interesa hacerles daño (a los participantes) sino, al contrario, levantarlos.

Por último, ¿en algún momento has pensado retirarte de los escenarios?, coméntanos si es que aún tenemos a Cecilia Bracamonte para rato.

Todavía sigo, he pensado muchas veces que ya mejor me retiro, estoy un poquito cansadita pero aún tengo buen físico. Soy deportista, eso también me mantiene. Aunque no creo tampoco darme demasiada largona, yo quiero dejar una imagen de una Cecilia Bracamonte vital en el escenario y rápida en respuestas. Quiero dejar una imagen bonita, no que la gente diga ‘uy no, pero ya no es la misma de antes’, eso no. Todo cambia, pero la voz está.