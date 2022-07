Belén Estévez festeja las Fiestas Patrias como una peruana más: “Aquí se cumplió mi sueño”

La exvedette argentina Belén Estevez, quien hizo sus primeras apariciones en la televisión peruana con el programa “Astros de la risa” en el año 2007, ha aprovechado para celebrar las Fiestas Patrias del Perú, pese a que oficialmente aún no cuenta con la nacionalidad peruana. Estévez se ha mostrado feliz en una entrevista con El Popular, ya que tiene mucho trabajo en eventos alrededor del país.

Belén Estevez levantó suspicacias al aclarar que no es amiga de Ethel Pozo. Foto: Instagram/Ethel Pozo

La también locutora, que hasta hace poco estuvo desempeñándose en un programa nocturno de Radio La Zona, también se ha destacado en el baile, en programas como “El gran show” de Gisela Valcárcel y “El gran chongo” de Magaly Medina, ambos realizados a inicios de la década de 2010. Actualmente, la también modelo se encuentra emprendiendo en su línea de perfumes.

“A mí nadie me ha regalado nada”

La exfigura de “América hoy” ha mostrado su alegría por haber cumplido sus sueños en el país inca, y ha enfatizado en que todos sus logros se han dado gracias a su esfuerzo. “A mí nadie me ha regalado nada, siempre tuve que esforzarme muchísimo para lograr mis objetivos. Agradezco a Dios por haberme traído a Perú y poder cumplir mi sueño de trabajar en la rama del arte, de niña amaba bailar y aquí se cumplió mi sueño de hacerlo de forma profesional y poder vivir de ello”, expresó Estévez.

Acto seguido, contó que la televisión siempre ha sido un anhelo para ella. “Siempre soñé con estar en televisión y aquí en Perú todo se hizo realidad. Celebro esta fecha con orgullo por ser parte de este país, que amo, respeto y admiro, porque en él encuentro personas maravillosas, luchadoras, que trabajan de lo que sea y sin descanso para sacar adelante a su familia”, declaró.

Ya no se encuentra en la radio

Belén Estévez se coronó ganadora de una de las ediciones de El gran show. Foto: Instagram

No obstante, la también exhumorista ha indicado que su contrato con Radio La Zona no pudo renovarse, y, por lo tanto, ya no sigue trabajando para dicho medio, pero se encuentra en otros proyectos.

“Ya no estoy en la radio, este año me propuse ser empresaria al 100 % y estoy enfocada en eso. Tengo varios viajes programados con eventos, estoy trabajando en las fragancias de los perfumes para Navidad y muy pronto salen las cápsulas de ropa deportiva en las cuales vengo trabajando con una excelente marca y estoy muy pendiente de los diseños”, detalló.