Shirley Arica: Rodney Pío responde a las acusaciones de la modelo de no pasarle pensión a su hija

Shirley Arica se mostró indignada por la respuesta del padre de su hija, Rodney Pío, luego de acusarlo de no pagar la pensión de alimentos por varios meses. A través de su historia de Instagram, del último 27 de julio, la ex chica reality mostró la conversación con su exesposo y añadió: “¿Qué opinan? Mejor me rio”.

¿Qué le respondió Rodney Pío a Shirley Arica?

¡No se guardó nada! El influencer respondió a la publicación que realizó Shirley Arica el día de ayer, 26 de julio, en la que le increpaba por no pasarle la mensualidad que le corresponde a su pequeña.

“No te cansas, te dije para hablar y llegar a algo, se viene la otra liquidación, ¿ahora que más quieres? Tengo que de nuevo juntar para darte la plata y sales con (...) de publicar, ya madura. (...) Seguro ya se te acabó la plata y quieres jo**r, pero por qué conmigo si tú eres millonaria, Shirley Arica, la que nada le falta, qué risa en serio” , sostuvo mediante una conversación de WhatsApp.

Rodney Pío le responde a Shirley Arica tras denuncia de manutención de su hija. Foto: captura de Instagram/ Shirley Arica

¿Qué dijo Shirley Arica sobre Rodney Pío?

Luego de que su exesposo publicara la inauguración de su restaurante Matuzita Burgers, Shirley Arica arremetió en sus redes sociales y se indignó aludiendo que su demanda aún no ha sido resuelta.

“Y la justicia es un saludo a la bandera. Literal, llevo años esperado que resuelvan. Callada todo este tiempo, mientras tú, inaugurando negocio. Llevándote un plato de comida a la mesa sin importarte tu hija, que dices que tanto amas. Claro, como sabes que conmigo nunca le faltó ni le faltará nada”, afirmó la exjusticiera.