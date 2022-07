Desde su reconciliación, ‘Robotín’ (Alan Castillo) y ‘Robotina’ (Karelys Molina) han demostrado estar más enamorados que nunca. Los artistas, que ya tienen un año y dos meses de relación, se presentan juntos en El circo de las estrellas en el Mall de Bellavista.

‘Robotín’ y ‘Robotina’ niegan convertirse en papás pronto

Los cómicos sorprendieron a sus seguidores al publicar una foto en una clínica con una ecografía con la descripción: ¿Y ahora?. Sin embargo, todo se trató de una broma. En declaraciones para La República, la artista afirmó que por el momento no está en sus planes ser mamá.

“Te diremos que falsa alarma. Sería bonito que venga un robotito al mundo”, afirmó Alan. Por su parte, ‘Robotina’ añadió que la broma fue idea de su pareja y contó que antes de convertirse en mamá le gustaría casarse y estudiar. “Yo pienso que primero hay otras cosas. Además, te cuento que quiero estudiar ciencias de la comunicación”, sostuvo.

¿'Robotín' y 'Robotina' será papás?. Foto: captura de Instagram/@robotindelperu

Dayanita dejó en visto a ‘Robotín’

‘Robotín’ expresó sus deseos de reconciliarse con ‘Dayanita’ y volver a trabajar con ella. Además, aseguró que le envió un mensaje pidiendo que dejen los problemas de lado. Sin embargo, la integrante de ‘JB’ no le respondió y lo dejó en visto. “Dayanita creo que todavía no madura, hace unos días le he vuelto a escribir y me dejó en visto”, afirmó.

“Yo le he escrito hace un par de semanas diciéndole para trabajar después de la temporada de circo o una ‘girita’, que ya olvidemos los problemas, pero me deja en visto. Ella sigue resentida, pero ella fue quien habló del tema. Eso (el incidente) pasó hace cuatro o cinco años y ella lo habló en una entrevista para un canal de YouTube, dio detalles que no debía. Yo solo me defendí un poco, pero sigue resentida hasta el momento”, expresó.