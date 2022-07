¿Qué carreras estudió Renzo Schuller y por qué no pudo culminarlas?

Renzo Schuller es uno de los presentadores más conocidos en la televisión nacional. Actualmente, está al frente del programa que lidera el rating nacional en su horario “Esto es guerra”, y a lo largo de los últimos años ha ganado diversos premios por su talento en la actuación y conducción.

Sin embargo, pese a todos sus logros, el actor tuvo que afrontar difíciles momentos en el pasado, al intentar estudiar varias carreras profesionales y no poder culminarlas. Conoce más detalles de la vida del multipremiado actor.

Renzo Schuller y su llegada a la televisión

El actor Renzo Fernando Schuller nació en Lima el 9 de octubre de 1976. En la década de los 90 ingresó a la pantalla chica con la novela “ Torbellino”, y luego dio el salto a la conducción con el programa “Polizontes”, que era transmitido por un canal de cable.

Aunque ya era un personaje conocido, la fama total le llegó en el año 2011 cuando, junto al también actor Gian Piero Díaz, estrenaron el reality “Combate” , que llegó a su fin en 2018. Tras pasar por diversas producciones, actualmente el popular ‘Shu Shu’ está al frente del programa “Esto es guerra”.

Renzo Schuller conduce el reality "Esto es guerra" Foto: Instagram / renzoschuller

¿Qué carreras no logró culminar Renzo Schuller?

Renzo Schuller brindó una entrevista para el canal “NN Entrevistas” en la plataforma de Youtube, y fue consultado acerca de sus estudios profesionales.

Hasta el momento solo se conocía que no había logrado terminar la carrera de Ingeniería Electrónica en la universidad Ricardo Palma.

“ No terminé de estudiar Ingeniería Electrónica. No terminé mis carreras, Diseño Publicitario y Edición”, dijo Schuller. Luego, relató que decidió retirarse de la universidad porque no contaba con los recursos económicos. “No tenía (dinero), iba a estudiar y hasta donde me becaban nomas, de ahí ya me iba”, acotó.

Su debut en la televisión

Tras no poder culminar las carreras mencionadas, Renzo Schuller se metió de lleno a la actuación.

Empezó como clown y se formó como actor en los talleres de Alberto Ísola y Alfonso Santiesteban. Su debut en la televisión llegó en 1996, con la telenovela “Torbellino”. Posteriormente, actuó en “Secretos”, “Amor serrano”, entre otras producciones nacionales de la década de los 90. Su salto a la pantalla grande la dio con la película “Bala perdida” de Aldo Salvini.

Renzo ha sido premiado por su trabajo en la TV y actuación

Fuera de la interpretación, a Renzo Schuller también le ha ido muy bien en el ámbito de la conducción, pues estuvo al frente de reconocidos programas como “Polizontes”, “Combate” y actualmente conduce el reality “Esto es guerra”.

En 2013 y 2014, fue ganador de Premios Luces de El Comercio, en la categoría a mejor conductor (junto a Gian Piero Díaz) por su participación en el programa “Combate”. Además, fue galardonado por su desempeño en la obra teatral “Full Monty”.