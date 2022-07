Lourdes Sacín sobre archivo de denuncia contra Melissa: “No creo que esté para festejar”

La recordada periodista Lourdes Sacín ha expresado su opinión sobre el archivamiento de la denuncia de Rodrigo Cuba contra Melissa Paredes, en la que él la acusa de extorsión y chantaje. Ante ello, la comunicadora expresó que lo peor que le puede pasar a una madre es estar lejos de sus hijos, por lo que Paredes no debería alegrarse de esta decisión del juez.

Lourdes Sacín no ha dudado en tomar posición sobre el caso de Melissa Predes. Foto: Instagram/Lourdes Sacín

Como se sabe, Sacín se encuentra recuperándose de un episodio perjudicial para su salud, ya que padeció de parálisis facial. Ello no es impedimento para que ella siga los últimos acontecimientos de la farándula local, y en el caso específico de Melissa, cree que no tiene todas las de ganar, debido al alejamiento de su hija.

“Me da mucha pena su caso”

“Mientras siga impedida de ver a su hija, no creo que esté para festejar. Simplemente al parecer no tiene que defenderse de la querella ni denuncia de Rodrigo Cuba, pero no significa que todo esté a su favor”, expresó Sacín, y agregó que le preocupa la situación de la menor. “Como mamá, lo peor que te puede pasar es que las autoridades te prohíban que te acerques a tu hija. Solo de imaginarme la tristeza de la pequeña sin ver a papá ni mamá me da mucha pena”, declaró.

Melissa celebra archivamiento de denuncia

Melissa Paredes no tendrá que pagar una reparación civil a Rodrigo Cuba tras decisión de la Fiscalía. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

La modelo y actriz Melissa Paredes no dudó en contar su alegría a sus seguidores en las redes sociales luego de que la denuncia por extorsión por parte de su exesposo Rodrigo Cuba no procediera. “Una vez más se demuestra mi inocencia en toda esta difamación. La Fiscalía Superior archiva definitivamente la denuncia en mi contra”, escribió en un comunicado difundido en su cuenta personal de Instagram.

La querella por difamación agravada, en la cual Rodrigo Cuba solicita una reparación civil de 200.000 soles, además de dos años y cuatro meses de prisión privativa, tampoco tendría efecto.