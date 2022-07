Reportero de “América hoy” arremete contra Magaly tras trabajar juntos: “Es malcriada y grosera”

Amarga experiencia. Tal parece que trabajar con Magaly Medina no es tarea fácil, según contó su exreportero Oswaldo Arteaga, quien ahora labora en “América hoy”. Como se recuerda, hace unos meses, la conductora de ATV protagonizó una polémica por la renuncia pública de su DJ, a quién le llamó la atención en vivo, y posteriormente la acusó de malos tratos.

Esta vez, su extrabajador, actualmente en el programa de Ethel Pozo, contó cómo fue trabajar de la mano de la popular ‘Urraca’.

¿Qué dijo el extrabajador de Magaly Medina?

Oswaldo Arteaga, si bien ahora trabaja en “América hoy”, recordó que sus inicios fueron en ATV y por un tiempo se convirtió en unos de los ‘urracos’ de Magaly Medina. Asimismo, aseguró que tuvo la experiencia de trabajar con ella y también con Gisela Valcárcel, incluso hizo una fuerte comparación.

“Soy de los pocos periodistas que ha tenido a Gisela Valcárcel y Magaly Medina como jefas. (...) La primera sabe cómo decirte las cosas, le puede molestar algo, lo supervisa muy bien como dueña de la empresa, pero emplea la forma correcta. La segunda es malcriada para hablar, no tiene tino, grosera, vulgar. Por eso estoy acá, por mi tranquilidad y paz mental”, contó en una entrevista con Trome.

Oswaldo Arteaga contó cómo fue trabajar con Magaly Medina. Foto: Oswaldo Arteaga/Instagram

DJ Sergio Delgado renunció al programa Magaly Medina

Mediante sus redes sociales, Sergio Delgado publicó una serie de historias en las que expresa los motivos que lo llevaron a renunciar del programa Magaly TV.

“Quería comenzar agradeciendo a todas esas personas que se tomaron un minuto de su tiempo para enviarme palabras y mensajes bonitos. También a los que insultaron y mandaron cosas incoherentes. Toda persona tiene un límite”.

“Yo no cometí ningún error, fue una descoordinación de producción faltando un minuto para el aire. Yo solamente acato las indicaciones y, por eso, el que paga los platos rotos es el DJ. Sin nada más que decir, la función debe continuar. Se cierra una puerta y se abre otra. Quisiera dejar en claro que no tengo problemas con el programa. Simplemente, a veces es mejor dar un paso al costado si no saben valorar tu trabajo”, agregó.