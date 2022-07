Korina Rivadeneira prefiere que Mario Hart se haga la vasectomía: “Es más fácil en ellos”

Hace unos días, Mario Hart reveló que estaba considerando realizarse la vasectomía, pues ya no desea seguir agrandando la familia. Como se sabe, el piloto y Korina Rivadeneira están a punto de convertirse en padres por segunda vez.

Por ello, la modelo venezolana advirtió a su pareja que, si ya no quiere tener más bebés, tendrá que someterse al mencionado procedimiento anticonceptivo.

¿Qué dijo Korina Rivadeneira?

“ Convenciendo a Mario para que se haga la vasectomía. Claro, es más fácil en ellos , no duele tanto, hay forma de volver atrás”, mencionó la también actriz para “América espectáculos”.

Al respecto, el piloto afirmó: “La verdad, a mí me cuesta muchísimo pensar (en hacerse la vasectomía), es una opción latente, pero pensarme entrando al quirófano y que me hagan lo que me tienen que hacer, no, me da cosa”.

“Amor, mucha fuerza, yo estaré contigo apoyándote. ¿O quieres otro bebé pronto?”, respondió Korina.

Korina Rivadeneira teme que se le adelante el parto

Korina Rivadeneira está cada vez más cerca de traer al mundo a su segundo bebé. Sin embargo, la pareja de Mario Hart se someterá a una cesárea, por lo que debe cuidar que el bebé no nazca antes de tiempo, según explicó en redes sociales:

“El doctor dice que el bebé ya quiere nacer, pero tenemos que cuidarlo para que no salga hasta la semana 37, y estamos en la semana 36 recién, hoy. Yo me siento como si tuviera 40 semanas. El doctor dice que nace a inicios de agosto, yo creo que al final de este mes”.