Gian Marco responde a críticas tras lucirse junto a su nueva novia: “Vive tu propia vida”

Gian Marco Zignago vive uno de los momentos más lindos de su vida al darse una nueva oportunidad en el amor. Desde que anunció su romance, el intérprete ha compartido algunos momentos con su actual pareja, Juliana Molina, en redes sociales, donde se muestran ilusionados con esta etapa que están atravesando.

Sin embargo, esta vez, el cantautor publicó una fotografía junto a su nueva pareja y no esperó los comentarios que recibiría por parte de sus ‘haters’, quienes no dudaron en recordarle a su exesposa.

Gian Marco comparte foto con Juliana Molina, su nueva novia

En su Instagram, Gian Marco le dedicó un emotivo mensaje a su novia Juliana Molina, el cual acompañó con una imagen en la que se muestran juntos.

“El amor es ausencia de miedo... el miedo es ausencia de amor. El amor no es silencio, es hablar, es expresar, es decir, es sentir en libertad. El amor no es una condición perpetua, el amor no es castigador. El amor no es rabia, rencor y mucha menos impulsividad”, escribió el cantante.

Mensaje de Gian Marco a su novia Juliana Molina. Foto: Gian Marco/Instagram

Gian Marco responde a sus detractores

Después de su publicación, recibió una serie de comentarios en los que le criticaron por lucirse con su nueva pareja y le recordaron a su exesposa Claudia Moro.

Por ello, compartió un video en sus redes sociales para dirigirse a todos aquellos que se dedican a criticar a otras personas.