Dorita Orbegoso asegura que luchará por la tenencia de su hijo

La artista Dorita Orbegoso, quien participó en programas como “La súper movida” y “Recargados de risa”, no está pasando su mejor momento, ya que lleva una disputa legal con el padre de su menor hijo por la custodia del mismo. Orbegoso ha revelado que su expareja, Pablo Donayre, quiere la tenencia total de su pequeño, por lo que ella ha iniciado un proceso legal.

Pablo Donayre, expareja de Dorita Orbegoso, la denunció por tenencia. Foto: composición LR/Instagram

“Lamentablemente, el papá de mi hijo está avanzando muchísimo con el proceso. No podría decir que es por tema de contactos o relaciones (que pueda tener), pero también viene por un tema adquisitivo, pues un abogado te cuesta. Me parece un tema fuera de lugar (que pida la tenencia exclusiva) porque él es una persona que no lo puede tener, es una persona que trabaja y tiene varios negocios”, reveló la exvedette, quien anteriormente señaló que su exnovio “es un peligro” para su hijo.

“Mi hijo no lleva una mala vida”

Por otro lado, ha mencionado que su expareja podría argumentar que ella no tendría la capacidad para poseer la custodia del menor. “No me considero una mala madre, no soy una persona borracha, mi hijo no está desnutrido ni lleva una mala vida”.

La artista también ha expresado su tristeza por esta situación. “No tengo ni cabeza para pensar en el miedo. No te voy a negar que he llorado, hasta ahorita me pongo sensible porque jamás voy a imaginar que me vayan a quitar a mi hijo. Voy a luchar hasta el final”, declaró al diario Trome.

Dorita revela que su expareja la agredía verbalmente

La figura televisiva también reveló detalles sobre el maltrato psicológico que sufrió por parte de Pablo Donayre y aseguró que él la insultaba constantemente. “(Pablo es) una persona que te insulta siendo la mamá de su hijo”, señaló.