¿Quién es Jeremy Montalva, el joven músico que mantiene un romance con Daniela Darcourt?

¡Vuelve a creer en el amor! Daniela Darcourt vive una de las experiencias más sublimes de la vida tras iniciar un nuevo romance. Recientemente, la salsera sorprendió a todos sus seguidores al anunciar, en sus redes sociales, que su corazón ya tiene dueño.

Como se recuerda, hace unas semanas, la intérprete habló sobre una amarga experiencia amorosa que vivió con un artista extranjero. Sin embargo, decidió darse una nueva oportunidad y presentó oficialmente a su nueva pareja, Jeremy Montalva.

En esta nota te contamos más detalles acerca del nuevo amor de la entrenadora de “La voz Perú”.

¿Quién es Jeremy Montalva, el nuevo amor de Daniela Darcourt?

Jeremy Montalva es el joven músico que robó el corazón de Daniela Darcourt. Desde hace unos años, forma parte de la orquesta de la salsera y se desempeña como percusionista.

Hasta el momento tiene más de 5 mil seguidores en Instagram y tiene su propio estudio musical: Drummont Studio. En las redes sociales suele compartir algunas grabaciones que realiza en el mencionado local.

Jeremy Montalva es músico en la orquesta de Daniela Darcourt. Foto: Jeremy Montalva/Instagram

Daniela Darcourt anuncia su romance con Jeremy Montalva

El último 26 de julio, la intérprete de “Probablemente” anunció por todo lo alto su relación con Jeremy Montalva y compartió una fotografía en su Instagram, en la que aparecen muy ‘acaramelados’.

“Los mejores días con mi chocolate hermoso” , escribió la salsera sobre una imagen de ambos, previamente había publicado otra instantánea de sus manos entrelazadas.

La pareja se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Punta Sal y comparten cada momento en sus redes sociales.

26.7.2022 | Daniela Darcourt se fue de vacaciones con su pareja. Foto: captura Daniela Darcourt/Instagram

Daniela Darcourt y Jeremy Montalva se lucen en redes sociales

A pesar de que recién se animaron a gritar su amor a los cuatro vientos, la pareja ya había dado muestras de su relación.

Hace un mes aproximadamente, Daniela y Jeremy compartían ciertos comentarios en redes sociales. Sin embargo, el que más llamó la atención fue uno donde la artista le decía: “Te amo”. “¡Mi choco hermosa eres la mejor!”, escribió en otra publicación el músico.

Comentario dejados por Daniela Darcourt en el perfil de Jeremy Montalva. Foto: captura Instagram

Asimismo, también han compartido momento con Tito Nieves, quien es un amigo muy cercano a la salsera y se han visitado en diferentes oportunidades.

Daniela Darcourt, Jeremy Montalva y Tito Nieves. Foto: Jeremy Montalva/Instagram

Daniela Darcourt habla de su mala experiencia con el cantante Jisa

Durante una entrevista para el canal de YouTube “Soy Gianotti”, Daniela Darcourt contó cómo surgió su romance con el cantante venezolano Jisa y cómo esta relación llegó a su fin a causa de una mentira.