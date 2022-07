Carlos Galdós se disculpa con Gisela por haberla ofendido: “Ese no es mi humor hoy, me avergüenza”

Carlos Galdós se ha caracterizado por ser crudo y burlesco con sus comentarios cuando da apreciaciones u opiniones sobre personajes del espectáculo; sin embargo, esta vez se mostró con un semblante diferente.

El conductor de Panamericana TV recurrió a sus redes sociales para hacer un mea culpa sobre unos comentarios desatinados y machistas que hizo en uno de sus shows de varios años atrás sobre Gisela Valcárcel, Paolo Guerrero y Magaly Medina. Aquella vez, la ‘Señito’ fue quien se llevó la peor parte.

El presentador inició contando que se ha viralizado en la plataforma TikTok un video de uno de sus shows de 2009, 13 años atrás, donde tiene “unas declaraciones hiperdesagradables hacia una serie de personajes; entre ellos, Gisela Valcárcel”.

Carlos Galdós se arrepiente de comentarios ofensivos a Gisela Valcárcel

La figura de TV aseguró sentirse arrepentido por las palabras que expresó en ese entonces, por lo que le expresó sus más sincera disculpas a la madre de Ethel Pozo. “ He sentido vergüenza honestamente. Ese no es mi (tipo de) humor hoy. Esa no es una forma de humor además ”, indicó.

“Me disculpo y quería decirles esto, ubicarlo en el tiempo y en el espacio. Estoy etiquetando a Gisela y a su equipo de trabajo, que son fundamentalmente las personas involucradas en esto”, detalló.

Carlos Galdós reflexiona sobre bochornoso episodio

Asimismo, Carlos Galdós precisó que visualizar este video 13 años después desde su emisión le ayudó a darse cuenta de que él pudo evolucionar como persona.

“Para eso está el archivo también, para mirar y entender en el tiempo que hay cosas que no se debieron hacer nunca y no se pueden volver a hacer”, dijo Galdós.