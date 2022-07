Milena Zárate marca distancia ante situación de Greissy: “Tengo mi propia familia y responsabilidades”

Milena Zárate fue invitada al programa “Amor y fuego” para comentar la situación actual de su hermana Greissy Ortega en Estados Unidos. Actualmente, la modelo se encuentra en un albergue del estado de Texas junto a sus hijos y su hermano.

Sin embargo, lo que sorprendió a los conductores es que la hermana de Milena Zárate no se ha encontrado con su esposo Ítalo Villaseca, pues este se encontraría en Nueva Jersey. “Dios quiera, nos encontremos pronto, que Ítalo vea a mi hija, la vio a los 13 días de nacida y ahora va a cumplir 3 mese s, mi hija pequeña lo extraña demasiado”, sostuvo Greissy.

Por ello, Rodrigo González y Gigi Mitre recriminaron a la hermana mayor por supuestamente no haber ayudado a Greissy. La exesposa de Edwin Sierra respondió fuerte y claro.

“Yo siempre he apoyado cuando puedo, pero yo tengo mi familia, mis propias responsabilidades y no puedo hacerme cargo de la responsabilidad de una familia entera , yo puedo apoyar hasta cierto punto”, comentó.

Milena Zárate aconsejó a Greissy Ortega no viajar

La cantante también dijo que su familia aconsejó a Greissy Ortega de no correr el riesgo de viajar como indocumentada a Norteamérica; sin embargo, ella hizo caso omiso y siguió con el proceso de forma clandestina.

“Yo entendía de alguna manera que ella quiera estar con sus hijos, pero va a demorar 3 años, corriendo suerte , pero ella optó por tomar esta decisión con su esposo (...) Ellos llegaron, cruzaron la frontera, se entregan a Migraciones y ellos te abren un proceso y te ponen en un albergue”, dijo Milena.

Milena Zárate aclaró tras los rumores de separación entre Greissy e Ítalo Villaseca. Foto: Milena Zárate/Instagram/captura de América TV

“Todos le dijimos que no lo haga. Es adulta, le puedo aconsejar, pero ya es su decisión, no es una niña. De hecho, se peleó conmigo por hacer las cosas a escondidas, sobre todo por los niños”, agregó.

La razón por la que Ítalo Villaseca se fue del Perú

Greissy Ortega también estuvo conectada con el programa de Willax TV y comentó que su esposo Ítalo Villaseca tomó la decisión de irse del país al empezar a recibir amenazas por su trabajo.

“Era fiscalizador, comenzó a tener amenazas. Por ende, vio la opción de irse. Siempre terminaba salpicándole a la familia. Sabían dónde vivíamos. Empezaron a tirarnos piedras en nuestra ventana. Cosas que mi familia, hasta el día de hoy, no sabía”, reveló Greissy Ortega.

Gigi Mitre arremete contra Milena Zárate

La conductora Gigi Mitre no pudo disimular su indignación frente a la situación de Greissy Ortega como indocumentada en Estados Unidos, junto a su hermano Juan Carlos Ulloa y los hijos de ambos. Según la compañera de Rodrigo González, el joven habría partido desde Lima también, pero Milena Zárate la cuadró.