Maricarmen Marín y los motivos detrás de su salida de Agua Bella

Con más de 20 años en el mundo artístico, Maricarmen Marín ha logrado ganarse un espacio en el medio; sin embargo, no la tuvo fácil. Inició como bailarina y luego arrancó en el rubro musical en Agua Bella, conjunto que tuvo su voz como protagonista.

En ese sentido, aquí te contamos cuáles habrían sido las razones detrás de su salida de esta agrupación musical, que la catapultó al éxito.

Maricarmen Marín: ¿cómo inició en Agua Bella?

Maricarmen Marín inició su carrera cantando en la agrupación Agua Bella a sus cortos 18 años. No obstante, la artista renunció al poco tiempo e integró las filas de Bella Bella, para finalmente llevar su carrera a otro nivel: ser solista.

“A los 17 años no tenía nada y ahora tengo una empresa, pago mis impuestos, tengo gente que trabaja para mí”, señaló con anterioridad a las cámaras de Magaly Medina.

No obstante, estas no fueron sus primeras apariciones en un escenario. A sus cortos 13 años integró un grupo de mariachis, quienes le pagaban la suma de 10 soles por hora para cantar. A los 16 ingresó al programa de cumbia más exitoso de la época: “La movida de Janet”.

¿Por qué Maricarmen Marín salió de Agua Bella?

Si bien hasta el momento se desconocen los motivos exactos de su salida, esta habría sido para crecer profesionalmente como solista, así como también para desempeñarse en otros espacios, como la actuación, conducción (fue jurado de “Yo soy”) y ser imagen de marcas reconocidas.

Actualmente, la popular ‘Princesita’ viene disfrutando de su etapa como mamá primeriza, fruto de su relación con el productor Sebastián Martins.

Maricarmen Marín celebró los 7 meses de su hija Micaela: “Contigo mi capacidad de amar es infinita”

Maricarmen Marín celebró los siete meses de su hija Micaela, asimismo, compartió un tierno texto dedicado a su hija. “Micaela, contigo mi capacidad de amar es infinita, infinitas veces se me cruza por la cabeza mi mamá ¿así aman todas las mamás?”, se preguntó la cantante al inicio de su publicación.

La hija de Maricarmen Marín y Sebastián Martíns nació el 10 de diciembre de 2021. Foto: captura Maricarmen Marín/Instagram

“Lo único que sé, es que me tienes para siempre, aquí y hasta cuando no me puedas tocar, mi amor siempre te acompañará. Tus papás somos infinitamente felices, sonreímos más, bailamos más y cantamos más”, agregó.