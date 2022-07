Magaly Medina y Alfredo Zambrano: ¿cuántas veces se han separado y cómo fueron sus reconciliaciones?

Magaly Medina y Alfredo Zambrano cumplieron cinco años de casados el 9 de dicimebre de 2021 y para celebrarlo llevaron a cabo una ceremonia en Cartagena (Colombia), en la que renovaron sus votos matrimoniales. A través de sus redes sociales, la conductora de televisión, muy emocionada, compartió imágenes de aquel día.

Sin embargo, no todo ha sido felicidad en la vida de la pareja. En ese sentido, te contamos cuántas veces la ‘Urraca’ se ha separado del notario, con quien empezó una relación sentimental en el año 2011.

La primera separación entre Magaly Medina y Alfredo Zambrano

Después de cuatro años de relación, en 2015, Magaly Medina y Alfredo Zambrano tomaron rumbos distintos. Según contó la presentadora de televisión, su separación no se debió a alguna infidelidad, sino al carácter que tenían ambos y que los llevaba a discutir con frecuencia.

“Teníamos una relación con bastantes altibajos. Teníamos caracteres muy explosivos. Ninguno cedía, él (era) terco y yo (también) era terca”, dijo Magaly en entrevista con “Día D”.

¿Cómo fue su reconciliación?

Después de casi nueve meses de haberse alejado por completo, se reencontraron. La ‘Urraca’ y el notario coincidieron en una discoteca de Asia, donde volvieron a entablar una conversación. Tras ello, Alfredo la invitó a un viaje por las playas de Maui, en Hawái.

Magaly aceptó con la condición de que estuvieran solo como amigos; sin embargo, Zambrano arriesgó todo y la sorprendió con un anillo de compromiso.

“Yo recuerdo que, cuando acepté, le dije a mi hermana: ‘¿Qué hago con el anillo?’. Y ella me dijo: ‘Mira, piénsalo bien, piensa si todos tus sentimientos vuelven a ser los mismos, si piensas que él es el hombre con el que te vas a casar, con el que quieres una familia’”, relató la conductora de ATV.

Tras regresar al Perú y vivir unos meses juntos en paz y armonía, la pareja decidió dar el siguiente paso. Fue así que, en diciembre de 2016, en una pequeña ceremonia a la que solo asistieron familiares y amigos, Magaly contrajo matrimonio con Alfredo.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano se casaron en 2016. Foto: revista Cosas

La segunda separación entre Magaly Medina y Alfredo Zambrano

Luego de cuatro años de haber unido sus vidas, el 30 de marzo de 2021, la ‘Urraca’ sorprendió al anunciar en sus redes sociales, y posteriormente en su programa, el fin de su matrimonio con Alfredo Zambrano. La conductora de “Magaly TV, la firme” señaló que la ruptura no se debía a la existencia de una tercera persona.

“Hoy quiero hacer una comunicación en tono personal. Esta es una decisión que ha sido bastante pensada y con mucho detenimiento. He decidido separarme de mi esposo y terminar mi matrimonio, ponerle fin. Debo enfatizar que aquí no hay terceras personas y lo que deseo es que Alfredo encuentre la felicidad”, fueron sus palabras frente a cámaras.

¿Cómo se volvieron a dar otra oportunidad en el amor?

De esta manera, Magaly y Alfredo volvieron a distanciarse, aunque esta vez no fue por mucho tiempo, ya que el 31 de mayo, dos meses después de haberse dado a conocer su separación, la noticia de su reconciliación acaparó titulares.

Durante la transmisión de “Magaly TV, la firme” de aquel día, la figura de ATV explicó por qué decidió retomar su relación con Alfredo Zambrano.

“Tanto él como yo estamos profundamente enamorados, nos amamos muchísimo, y se nos ha hecho la vida bastante difícil al estar separados. Hemos decidido retomar nuestra relación y trabajar para superar nuestras diferencias (…). Hemos decidido que el amor ganó esta vez”, manifestó.

Tras el anuncio de Magaly Medina, Jessica Newton, íntima amiga de la pareja en ese entonces, contó que ella fue la que intervino para que la conductora y el notario recapacitaran y no se llegaran a divorciar.

“Siempre voy a abogar por que una pareja que se ame vuelva. Los dos son orgullosos y son personas maravillosas. Quiero a los dos. He tenido conversación con ambos para que vuelvan. Me gusta verlos juntos y soy feliz. No me hubiese gustado que acabara una relación tan bonita y por eso mi insistencia”, dijo en diálogo con el extinto programa “Mujeres al mando”.