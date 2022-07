Joao Castillo lanza mensaje tras ya no aparecer en “JB en ATV”: “Tu paz es más importante”

La ausencia de Joao Castillo en “JB en ATV”, programa de Jorge Benavides, ha provocado que surjan diversos rumores sobre su salida definitiva del elenco. El actor cómico ya no aparece en las parodias desde hace varias semanas, motivo por el cual muchos de sus seguidores aseguran que habría sido reemplazado por Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’.

Las palabras de Joao Castillo

En medio de las sospechas, el comediante publicó un curioso mensaje en Facebook que aumentó las especulaciones sobre su posible retiro de la televisión peruana.

En el post, el artista reflexiona sobre la importancia de encontrar la paz en uno mismo y no buscar más explicaciones a un suceso que pueda afectar nuestras vidas.

“ Tu paz es más importante que volverte loco tratando de entender porqué algo pasó de la manera en que pasó. Suelta eso y descansa”, se lee en el mensaje de Joao Castillo.

Al parecer, el humorista estaría intentando voltear la página para continuar con sus otros proyectos, como su emprendimiento a través de las redes sociales.

Joao Castillo lanza mensaje tras ya no aparecer en “JB en ATV”. Foto: captura Facebook / Joao Castillo

Fans de Joao Castillo piden su regreso a “JB en ATV”

En su cuenta de Facebook, Joao Castillo ha recibido varios comentarios de parte de sus fans, quienes le piden que vuelva a aparecer en “JB en ATV”.

“Joao, ¿sigues trabajando en JB?”; “Regresa, Joao. Tu risa me daba risa”; “Por qué ya no estás en JB. Se te extraña mucho, sobre todo en el ‘Casting’. Regresa”; “Anoche me quedé dormido viendo JB en ATV. Hace falta tu risa contagiosa”, son algunos de los pedidos de los cibernautas.

Sin embargo, hasta el momento, Joao Castillo an no ha confirmado su salida del elenco de “JB en ATV”. Tampoco lo ha hecho Jorge Benavides, el creador del programa, ni sus compañeros como la actriz Dayanita y los actores Carlos Vílchez o Danny Rosales.