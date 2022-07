Greissy Ortega podría ir a prisión en Estados Unidos y no ver a su esposo

La bailarina y hermana de la cantante Milena Zárate, Greissy Ortega, podría pasar hasta tres años de prisión en los Estados Unidos, debido a que realizó su migración a dicho país de forma irregular. Precisamente, Zárate ha anunciado que su familiar ha sido retenida por las autoridades de la nación norteamericana y que en la misma situación se halla Ítalo Villaseca, esposo de Ortega.

Estas fueron las revelaciones de Greissy Ortega en "Amor y fuego" sobre su paso ilegal a Estados Unidos. Foto: composición LR/captura de Willax/Greissy Ortega/Instagram

Dicha situación impide a ambos poder verse y abogar el uno por el otro. “No sabemos cuándo nos podemos ir de acá, es complicado porque, hasta cierto punto, hemos podido cruzar con algo de dinero”, declaró Villaseca al programa “Amor y fuego”, presentado por Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Podría ir a un albergue”

La cantante colombiana Milena Zárate, afincada en Perú desde hace 15 años, ha expresado su temor porque su hermana pueda terminar hasta tres años detenida en un albergue para migrantes en situación de irregularidad. “Ellos llegaron, cruzaron la frontera, se entregan a Migraciones y ellos te abren un proceso y te ponen en un albergue”, indicó la también expareja del actor cómico Edwin Sierra.

Greissy Ortega también habló para el espacio televisivo, aunque se limitó a señalar que su bebé de tres meses de edad extraña a su padre. “Dios quiera, nos encontremos pronto, que Ítalo vea a mi hija, la vio a los 13 días de nacida y ahora va a cumplir tres meses, mi hija pequeña lo extraña demasiado”, mencionó.

Greissy Ortega ya se encuentra en Estados Unidos, según Milena Zárate. Foto: archivo/La República

