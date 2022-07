Daniela Darcourt confirma romance con músico y comparte imágenes: “Mi chocolate hermoso”

Daniela Darcourt emocionó a sus seguidores con sus últimas historias de Instagram, publicadas el 26 de julio. La salsera de 26 años anunció que se iba de viaje, pero no sola. La intérprete de “Señor mentira” presentó de forma oficial su nueva pareja. Aquí te contamos de quién se trata.

Daniela Darcourt confirma romance

Tras su paso por “La voz Perú”, Daniela Darcourt alistó sus maletas y se alejó del frío de Lima hacia las cálidas playas de Punta Sal para disfrutar de sus vacaciones junto al músico Jeremy Montalva.

“Los mejores días con mi chocolate hermoso”, escribió la salsera sobre una imagen de ambos, previamente había compartido otra fotografía de sus manos entrelazadas.

26.7.2022 | Daniela Darcourt se fue de vacaciones con su pareja. Foto: captura Daniela Darcourt/Instagram

¿Quién es Jeremy Montalva?

Jeremy Montalva es percusionista y trabaja en la orquesta de Daniela Darcourt, incluso publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Tito Nieves, ‘el Pavarotti de la salsa’, a quien la peruana llama cariñosamente “Papi”.

Daniela Darcourt, Jeremy Montalva y Tito Nieves. Foto: Jeremy Montalva/Instagram

Las muestras de amor entre Daniela Darcourt y Jeremy Montalva empezaron a ser visibles desde hace un mes aproximadamente, con discretos comentarios hechos por la cantante en el perfil del percusionista.

No obstante, el que más llamó la atención fue uno donde la artista le decía: “Te amo”. “¡Mi choco hermosa eres la mejor!”, escribió en otra publicación el músico.

Comentario dejados por Daniela Darcourt en el perfil de Jeremy Montalva. Foto: captura Instagram

Curiosamente, semanas atrás, Daniela Darcourt brindó una entrevista a Christopher Gianotti, para su canal de YouTube, en la que prefirió callar sobre su nueva pareja, y, por el contrario, contó su experiencia con otro cantante, el venezolano Jisa’, de quien dijo le hizo “la peor canallada”.

“Estaba muy pendiente y me preguntó: ‘¿Seguimos siendo amigos o qué?’. Así fue, se dio, lo consiguió (estar con ella), uno aquí, el otro allá. Me hizo la peor canallada que, creo, un hombre puede hacer en su vida. En ese momento, me enteré, busqué la verdad y es que me negó a su hija”, relató.