La historia de cómo Walther Lozada convenció a Carlos Soraluz de cantar en Armonía 10

El 25 de julio, una noticia enlutó a los amantes de la cumbia en el Perú: la muerte de Walther Lozada, líder de Armonía 10. Tras darse a conocer este suceso, diversas figuras de la música manifestaron su pesar, entre ellas Carlos Soraluz. El excantante del grupo piurano no solo recordó con cariño a Lozada, sino que, además, contó en Facebook cómo este logró convencerlo de sumarse a la orquesta.

Walther Lozada se contacta con Carlos Soraluz

Soraluz relató que Walther Lozada quería una nueva voz para la agrupación norteña, por lo que hizo que un integrante de su equipo se contactara directamente con él.

“Ese año me contactó a través de su músico, el señor Juan Chunga, el cual me dijo que venía de parte de don Walther porque estaba buscando cantante, pero como yo sabía de tremenda delantera que tenía no accedí y me dijo: ‘Bueno, entonces vamos al teléfono para que sepa don Walther que he venido’”, explicó.

”(Walther) me dijo que estaba buscando cantante joven para que le ponga voz a un par de cumbias con un nuevo formato que ya estaban listas en su estudio... Me dijo: ‘¿qué te parece? Ven, grábalos sin ningún compromiso y te doy tu propina’; y como no estaba trabajando en ese entonces accedí...me entregó dos canciones ‘Herido Corazón’ y ‘Ella’”, añadió el exintegrante de Armonía 10.

Armonía 10, de Piura, festeja 50 años de vida artística. Foto: composición de Fabrizio Oviedo / La República

Carlos Soraluz y su anécdota junto a Walther Lozada. Foto: Carlos Soraluz/ Facebook

Carlos Soraluz sorprende a Walther Lozada con su voz

Además, detalló que Lozada le aconsejó aprenderse toda la letra para que al momento de grabar se concentre solo en vivir el mensaje de las canciones.

“Finalmente, llegó la hora de entrar a la sala de grabación y me puso ‘Herido Corazón’, me dio toda la confianza que necesitaba; me hizo repasar un par de veces y me dijo: ‘Ahora sí vamos a grabar y terminamos las dos canciones...’. Por la gracia de, Dios le encantó mi trabajo”, mencionó.

Soraluz se suma a la delantera de Armonía 10

Tras su destacada audición, Walther Lozada hizo que volvieran a buscar a Carlos Soraluz para que este se quede en las filas de Armonía 10.

“Le mentí que me dé una semana para aprenderme el repertorio y me fui contento con mi propina sin saber que a la semana don Walther mandó a un auxiliar apodado ‘Colombiano’ a buscarme a Sechura donde vivía para que me llevara a Virú donde iban a tocar aunque sea amarrado me dijo y tanto fue la insistencia de mi amigo que accedí con todo y miedo, y desde ahí empezó mi historia con don Walther y su Armonía 10.