Álvaro Paz de la Barra celebró su cumpleaños junto con Jamila Dahabreh

Álvaro Paz de la Barra y Jamila Dahabreh continúan dando de qué hablar. En esta ocasión, el alcalde de la Molina celebró su cumpleaños a lo grande en una discoteca y la modelo peruana estuvo como invitada en la celebración. Las cámaras del programa “Amor y fuego” los captaron muy juntos dentro del local nocturno.

“El alcalde bailarín celebra su cumple con tremenda juerga y su incondicional Jamila Dahabreh. ¿Llegó el momento de oficialización?”, se escucha en el avance del segmento conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. Las imágenes completas saldrán a la luz este martes 26 de julio por la señal de Willax TV.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el burgomaestre es captado con la conocida modelo. Sobre si tienen una relación sentimental, ambos han afirmado que solo son amigos.

En la reunión que organizó Álvaro Paz de la Barra, por cumplir 39 años de edad, no estuvo presente su aún esposa, la conductora de televisión Sofía Franco. Ambos aún no confirman la ruptura de su matrimonio de manera pública.

¿Qué dijo Sofía Franco sobre su divorcio con Álvaro Paz de la Barra?

Sofía Franco se encuentra trabajando en México. Desde tierras aztecas, la animadora aclaró que aún no planea empezar los trámites de su divorcio con Álvaro Paz de la Barra . “Todo es un proceso y como tal pensamos primero en solucionar varios temas. No hay apuro, pero a veces es mejor las cosas claras para que no se malinterpreten, porque sí seguimos casados”, sostuvo.