‘Chorri’ Palacios acepta haberle sido infiel a su esposa con 2 mujeres y pide perdón a la hinchada

Roberto ‘Chorri’ Palacios está arrepentido. El exjugador de la selección peruana rompió su silencio tras ser protagonista de dos ampays, en menos de un mes, en los que se le ve siéndole infiel a su esposa Karla Quintana.

El entrenador pidió perdón a su esposa y a la hinchada peruana por lo sucedido. Asimismo, aseguró que trabajará para superar este episodio que ha afectado a su familia.

‘Chorri’ acepta haber sido infiel 2 veces en un solo mes

En menos de 30 días, Roberto ‘Chorri’ Palacios fue ampayado por el programa “Magaly TV: la firme” junto a 2 mujeres . A inicios de junio se le vio con una joven en una discoteca de Chiclayo y el pasado 13 de julio nuevamente fue captado saliendo de un hotel limeño con otra joven.

Ahora, el exfutbolista brindó una entrevista al programa “Teledeportes” en la que se sinceró y aceptó los hechos: “Uno no mide las consecuencias, asumo mi responsabilidad como hombre”, dijo.

“Tengo el amor de mi familia, no me ha tratado como de repente algunas personas habrían querido, me están dando la posibilidad de corregirlo. Voy a tratar de hacer lo mejor para que esto se borre totalmente y volvamos a ser la familia de siempre para que podamos disfrutar y sonreír porque la vida es hermosa”, agregó.

‘Chorri’ pide perdón a la hinchada y asegura que luchará por su familia

‘Chorri’ Palacios también se mostró arrepentido por lo sucedido y pidió disculpas públicas a su familia, así como a los fanáticos del fútbol peruano.

“Los amo mucho. Voy a hacer todo lo posible para que esto cambie … no es fácil, pido disculpas a mi familia especialmente y a la hinchada que siempre me ha apoyado” , indicó.

Asimismo, lamentó estar atravesando una crisis familiar por los ampays. “Nunca he estado escándalos, me tocó vivir este momento. Saben cómo quisiera retroceder el tiempo y que esto no pasara”, agregó.