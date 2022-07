Mili Alsalde, esposa de Laszlo Kovacs, explicó por qué usó pantalón y no vestido en su boda

Laszlo Kovacs y Mili Asalde siguen acaparando la atención de la prensa de espectáculos tras su reciente matrimonio, luego de que se comprometieran en marzo de este año. El popular Tito de “Al fondo hay sitio” y su flamante esposa se dieron el sí el último 23 de julio en una ceremonia privada, en la que destacó el atuendo de la novia.

La boda de los esposos Kovacs y Alsalde generó revuelo en la farándula peruana por un detalle en concreto: el vestuario de los casados. Mientras que el actor apareció con un clásico terno y corbata michi, su acompañante lo hizo con un estilo diferente, puesto que dejó de lado el tradicional vestido de novia.

¿Qué dijo Mili Alsalde sobre su vestimenta en su boda con Laszlo Kovacs?

Aunque Mili sí llevó un atuendo blanco, ella apostó por un enterizo que transmitía comodidad y así lo explicó cuando fue consultada por la razón de este look. “La verdad soy amante de lo sencillo, de lo elegante, he querido realmente ponerme este ‘outfit’, me siento muy cómoda” , sentenció para el programa “En boca de todos”.

En tanto, el actor de “AFHS” confesó que fue muy emocionante dar este paso para su nueva vida en pareja y relató que se quebró al dar el sí en la Municipalidad. “Fue muy emocionante, yo me quebré y lloré. Estamos muy emocionados, muy contentos, ha sido una energía pura de verdad”, agregó.