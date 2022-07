Macarena Gastaldo cansada de que piensen que tiene ‘sugar daddy’: “Mis cosas me las pago yo”

Macarena Gastaldo deja de lado las polémicas para pasar su cumpleaños en Italia, disfrutar de lo que queda del verano europeo y tramitar su ciudadanía. La modelo argentina revela que no necesita de un “patrocinador” o un ‘sugar daddy’ para cumplirse sus caprichos, pues para eso trabaja.

“Siempre que una chica linda se va de viaje van a decir: ‘Seguro es porque tiene sugar’, pero no, mi amor; eso no va conmigo. Yo trabajo, me va muy bien con mi OnlyFans , tengo eventos todos los fines de semana, que son mis extras, así que facturo muy bien”, reveló en entrevista con Trome.

No niega tener amistades que gozan de un buen nivel económico, pero afirma que, si se trata de gastos personales, ella misma los costea. “Amigos que tengan plata o casas en Europa sobran, pero mi viaje y mis cosas me las pago yo, porque trabajo”.

La modelo Macarena Gastaldo opinó sobre la conducta de la madre de Paula Manzanal al enviarle advertencia a Jossmery Toledo. Foto: Macarena Gastaldo/Instagram.

Macarena Gastaldo arremete contra su expareja por denunciarla

En abril del 2022, Patricio Álvarez, expareja de Macarena Gastaldo, denunció penalmente a la modelo por los crímenes de secuestro y coacción, a pesar de ser ella quien lo acusó primero de haberla agredido físicamente.

“Para las mujeres que golpean, una burla todo. Ahora soy la agresora. ¿Por qué me denuncia?, ¿perdió la chamba o le falta dinero? La verdad, no lo sé”, comentó Macarena a las cámaras de Magaly TV.

Macarena Gastaldo feliz de la nueva relación de Luis Advíncula

La influencer expresó su felicidad al saber que su exnovio Luis Advíncula se encuentra en una relación con la modelo argentina Camila Castellán.

Macarena Gastaldo aseguró que ya tenía conocimiento del romance de Luis Advíncula y Camila Castellán. Foto: composición Macarena Gastaldo, Luis Advíncula/Instagram.