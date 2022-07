Julián Zucchi dedica emotivo mensaje a Yiddá por su cumpleaños: “Cada año te vuelves más sabia”

Yiddá Eslava y Julián Zucchi han tenido una semana difícil luego de que la actriz haya sido internada en la clínica tras desmayarse ocho veces en un día. Sin embargo, pudo estar anímicamente estable para festejar su cumpleaños junto a sus hijos. Asimismo, el excombatiente le dedicó un emotivo mensaje por su día especial.

En su publicación, Julián Zucchi expresó lo orgulloso que está de ser la pareja de Yiddá y cómo año tras año se “vuelve más sabia”.

“Feliz cumpleaños compañera. ¡Amo celebrar más años contigo porque con cada año te vuelves más sabia! Nunca te estancas, siempre vas para delante, siempre queriendo mejorar por ti y por las personas que amas”, se lee al principio.

"Nunca te estancas, siempre vas para delante", le dijo Julián Zucchi a Yiddá Eslava. Foto: Julián Zucchi/Instagram

“Eres mi compañera, mi compinche, mi amiga, socia, esposa, novia, amante, consejera… (y podría seguir todo el día). Amo reírnos juntos, nuestra familia, tu inteligencia. Te amo y admiro. Por muchos cumpleaños más juntos”, finalizó el argentino.

Yiddá Eslava prefiere celebraciones sencillas en su cumpleaños

La protagonista de la película “Sí, mi amor” comentó a sus seguidores cómo le gusta festejar su día especial. “No me gusta hacer fiestas grandotas ni cosas así porque es mi forma de ser, así me siento más feliz”.

También reveló que los mejores regalos que pudo tener son sus dos hijos. “Los mejores regalos que me dio la vida. A vivir con amor, respeto y alegría”, expresó Yiddá Eslava en su cuenta de Instagram.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi tienen dos hijos. Foto: Yiddá Eslava/Instagram

¿Qué enfermedad tiene Yiddá Eslava?

Yiddá Eslava mostró a sus seguidores lo grave que estuvo el pasado 21 de julio. “Miren que ‘Juli’ (Zucchi) logró sacar las cámaras justo al momento que me desplomé. Simplemente, me desconecto. Felizmente que, siempre que me ha pasado, he estado acompañada. Las imágenes son fuertes, pero me terminé desmayando como ocho veces“, escribió.

Por este motivo fue trasladada de urgencias a un centro médico. Sin embargo, la actriz reveló en el pasado que sufre una extraña enfermedad de migraña vestibular, la cual le provoca dolor intensos de cabeza que pueden lograr que se descompense en cualquier momento.