Carlos Galdós revela que su papá siempre lo negó: “No existía para él. Hice todo lo necesario”

Aunque Carlos Galdós es conocido en el mundo del entretenimiento por sacar carcajadas al público con sus distintas facetas como artista peruano, no todo en su vida ha sido felicidad y éxito. En conversación con Christopher Gianotti para su canal de Youtube, el humorista se sinceró y reveló la dura etapa que vivió al ver que su padre no lo aceptaba como hijo.

“Lo que a mí me tuvo cabreado muchos años fue el no poder aceptar que, simplemente, para mi papá yo no existo. Yo decía: ‘¿Cómo una persona puede negarte?’ Y murió así, además. Hice todo lo necesario, y eso tiene que ver con él, no conmigo”, expresó.

Pese a ello, se mostró superado y explicó que, con los años, ha logrado salir adelante por sí mismo y que no se siente mal, pues hizo todo lo que pudo para poder ser parte de la vida de su progenitor. “Trabajé mucho tiempo en eso. Hice todo lo que corresponde desde la ley y todo lo gané, obviamente”, agregó.

¿Cómo se llevaba Carlos Galdós con su padre?

Por otro lado, dijo que en el pasado le costaba mantener una buena relación con el hombre en cuestión. En las pocas veces que lo vio, siempre quería reclamarle por lo que le hizo.

“Finalmente, entendí que no tenía nada que perdonar, yo no te puedo perdonar por algo que no tienes. Eso lo entiendo hoy, pero a los 20... Yo he visto a ese señor dos veces en mi vida y un poco más y quería tirarme encima a matarlo ”, dijo.

Asimismo, aclaró que todo el tema de su papá lo ayudó a formar el tipo de persona que es hoy en día y, por tal motivo, no le guarda ningún tipo de rencor. “Luego, logro entender que, determinadas formas de ser mías, son gracias a esa negación. De esto, desarrolló en mí ‘x’ formas de ser que me agradan. Me gusta quién soy, me gusta el humano que soy”, acotó.

Carlos Galdós fue rechazado por pobre

En otra parte de la entrevista, el también locutor contó que cuando era joven una mujer lo rechazó debido a su estatus económico. Pese a que se llevaban bien y hasta salían a solas, ella le mencionó que no podía tener un romance con alguien de su nivel social.

“La chica me dijo ‘hue***, eres muy pobre, me cago de risa contigo, pero eres pobre y no quiero estar con un hue*** que vive en Lince’. Me dijo ‘a mí me gusta salir y contigo eso no existe’. Nos conocimos en un instituto de idiomas... fue nítida, me dijo ‘jamás, qué voy a estar con alguien de Lince’”, relató.

Carlos Galdós habla del ampay de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal

En medio del escándalo de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, el presentador de “Por Dios y por la plata” fue invitado al programa “Amor y fuego”, donde opinó sobre este polémico ampay y otros escándalos de la farándula peruana.