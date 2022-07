Carlos Galdós, uno de los humoristas más populares a nivel nacional, brindó una entrevista a Christopher Gianotti para el canal de YouTube “SoyGianotti”. Durante dicho encuentro, el showman relató que en una oportunidad una chica lo rechazó, pero no por algún tema trascendental, sino por no ser de un estatus económico alto.

El conductor de “Por Dios y por la plata” contó que la persona en cuestión le confesó que se llevaba muy bien con él, pero que pese a ello nunca aceptaría que haya una relación de por medio.

“La chica me dijo ‘hue***, eres muy pobre, me cago de risa contigo, pero eres pobre y no quiero estar con un hue*** que vive en Lince ’. Me dijo ‘a mí me gusta salir y contigo eso no existe’. Nos conocimos en un instituto de idiomas... fue nítida, me dijo ‘jamás, qué voy a estar con alguien de Lince’”, relató.

Carlos Galdós se reencuentra con la chica que lo rechazó

Carlos Galdós reveló que unos años más tarde la joven lo buscó al término de uno de sus shows y fue entonces que, a modo de venganza, él fingió no reconocerla.

“Como 13 años después pasó algo muy gracioso. Yo hice un show en el círculo militar y mi representante se acercó al camerino y me dijo ‘Afuera hay una chica que dice que te conoce y quiere saludarte’”, señaló. “Me abrió los brazos con un amor y me dijo ‘Carlos, hola, te acuerdas de mí’ y yo ‘no, quién eres’”, añadió.

Carlos Galdós opina tras ampays de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal

A fines de abril, durante una presentación en el programa “Amor y fuego”, Carlos Galdós se refirió a los sonados ampays de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal.

“Me ha dado pena, porque si ves más allá son personas heridas. Son personas que no pueden sostener un pacto. Para mí no son villanos, han hecho algo que no está bien, pero no los hace villanos”.