Brunella le respondió a Melissa Klug por decir que tuvo “novios millonarios”: “Ya no te acuerdas”

¡No se quedó callada! Brunella Horna sorprendió al reaparecer en “América hoy” tras haber aceptado la propuesta de matrimonio que Richard Acuña le hizo durante la última semana. En esta misma aparición, la conductora protagonizó un peculiar momento con Melissa Klug, quien había afirmado que la modelo siempre ha tenido “novios millonarios”.

Esto no le habría causado mucha risa a la conductora. Entérate de cuál fue su respuesta completa a la empresaria en esta nota.

Brunella a Melissa: “Jefferson Farfán es millonario”

Durante la edición del lunes 25 de julio de “América hoy”, Melissa Klug fue la invitada especial del programa. En su paso por el programa, la ‘Blanca de Chucuito’ se animó a dar detalles de su compromiso con Jesús Barco y todo lo que tienen planeado para su boda.

Una de sus revelaciones fue que desean viajar a las Islas Maldivas por su luna de miel. “No he ido, pero yo sí me quiero ir, porque no es nada barato”, admitió. Segundos después, Ethel Pozo se animó a hacerle una broma a Brunella Horna y afirmó que ella sí conocía tal lugar: “Ella es la única que se ha ido”.

La empresaria aprovechó tal escenario para bromear con la prometida de Richard Acuña y le recordó su pasado amoroso. “Claro, si ella siempre ha tenido novios millonarios”, afirmó Melissa. Esto provocó las risas de los presentes, excepto de Brunella. Ante esto, la ex chica reality respondió: “Como tú comprenderás. Tú eres la menos indicada. Ya no te acuerdas. Que yo sepa, Jefferson Farfán es millonario”.

Brunella ya tiene un día elegido para casarse con Richard Acuña

En otro momento del show, Brunella Horna fue víctima de las bromas de los presentadores de “América hoy”, quienes afirmaban que se demoraría años en concretar su unión con Richard Acuña. La modelo sorprendió a sus compañeros al anunciar que ya eligió una fecha para casarse con el hijo del político y que, próximamente, les llegarían los partes a cada uno. “Tranquilas que ya tengo fecha. Cuando menos se lo esperen, les llegará la invitación”, comentó.