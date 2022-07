Pocos son los personajes que han logrado mantenerse vigentes en la radio en el Perú y uno de ellos es indudablemente Anthony Choy. Durante 14 largos años, el famoso doctor Choy conquistó a los radioyentes con relatos sobre ovnis y otros temas paranormales. Sin embargo, este año salió del aire inesperadamente. ¿Por qué terminó su programa y a qué se dedica ahora? Aquí te lo contamos.

¿Quién es Anthony Choy?

Jorge Anthony Choy Montes, más conocido como el doctor Choy, es un ufólogo, abogado, periodista de investigación, conductor radial y escritor peruano .

Cuenta con dos maestrías, una de ellas en Comunicación Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En tanto, la otra es de Alta Gestión en Defensa y Desarrollo Agroespacial en la Escuela de Guerra de la Fuerza Aérea del Perú.

Anthony Choy agradeció a sus seguidores por el fin del programa "No estamos solos". Foto: RPP.

Además, trabajó como investigador principal en el Departamento de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos (DIFAA). Se inició en el mundo de lo paranormal practicando sesiones de regresión.

Fue conductor de los programas “Viaje a otra dimensión” (por radio Capital) y “No estamos solos”, el cual salía al aire por RPP.

¿Por qué se terminó su programa en RPP?

A fines de marzo, el doctor Choy anunció su salida de RPP tras 14 años al aire. Este acontecimiento dejó muy apenados a sus fans, quienes empezaron a preguntarse qué había pasado. Finalmente, el ufólogo decidió acabar con las especulaciones.

“Un mes antes de que acabe el programa, se me acercó una gerente y pensé que ‘esta es la oportunidad para subir el sueldo’. Me dijo: ‘Anthony, no sé cómo decirte esto, pero vamos a finalizar el programa... mira, te vamos a dar un mes más de programa para que te vayas preparando’. Me dio una razón comercial... financiera, que no me compete compartirla”, mencionó durante una entrevista para Moloko Podcast.

¿A qué se dedica ahora?

El 30 de junio del 2022, Anthony Choy lanzó oficialmente su nuevo programa, el cual lleva por nombre “Anthony Choy presenta”.

Dicho espacio se transmite a través de YouTube todos los jueves de 9.00 p. m. a 11 p. m.

“Para mí es un honor y un placer estar nuevamente con ustedes, la espera fue larga, pero ya estamos empezando un capítulo inédito de mi vida porque es la primera vez que inicio un programa en redes sociales”, expresó en la primera edición de su programa.