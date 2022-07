Indignada. Susy Díaz se encuentra preocupada desde que le contaron que encontraron una página de Facebook con su nombre, la cual pide dinero a cambio de publicidad y de esta manera estarían estafando a personas. Según a la exparlamentaria, ella está dispuesta en viajar a Estados Unidos para denunciar a los ciberdelincuentes en la misma oficina de la empresa de Mark Zuckerberg.

Además, la mamá de Flor Polo aseguró haber hecho la denuncia ante la Policía Cibernética, que se encuentra en proceso de investigación para encontrar a los delincuentes que están afectando su imagen como empresaria.

Estafadores usan el nombre de Susy Díaz

La actriz explica que por medio de una amiga se enteró de la existencia de una página de Facebook que usurpa su identidad. El portal le pidió a esa persona datos, dinero, y después ella no supo nada de la plataforma.

Policía de cibernética se encuentra investigando la denuncia de Susy Díaz. Foto: Susy Díaz/Instagram

“Por una amiga que me quería contratar para una publicidad. Me dijo que le había cobrado y luego la bloqueé. Me quedé fría porque no fui yo, así que me comuniqué con mi abogado para hacer la denuncia. (…) La Policía ya viene investigado desde febrero de este año. Ya estamos en julio y siguen monetizando con mi nombre”, precisó en entrevista para El Popular.

Susy Díaz obtiene garantía de vida contra Néstor Villanueva

La cómica Susy Díaz y Flor Polo se acercaron a la prefectura de la Municipalidad de La Molina para solicitar garantías personales contra Néstor Villanueva, ya que la hija de Augusto Polo Campos denunció su temor de que el cantante la agreda física y psicológicamente. Ante ello, la solicitud de ambas fue aceptada de manera inmediata y presentada en el programa de “América hoy”.

“Estimar la solicitud de garantías personales a favor de Flor Polo Díaz, Ivonne Susana Díaz Díaz, haciéndola extensiva a los menores contra Néstor Hilario Villanueva Flor, en mérito a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución”, se lee en el documento.