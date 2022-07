“No la reconozco”: ¿por qué Rodrigo González terminó su íntima amistad con Sofía Franco?

Hace 11 años, Rodrigo González y Sofía Franco eran los flamantes conductores de “Amor, amor, amor”. El tiempo que compartieron juntos los llevó a iniciar una singular relación amical, en la que incluso hubo más de uno beso frente a cámaras. Cuando el programa cumplió un año al aire, ambos lo celebraron asistiendo a un evento en el que se declararon enamorados.

“Quiero mucho a Rodrigo, es una persona muy especial en mi vida, me divierto con él en el set de televisión y quién sabe cualquier cosa puede pasar”, dijo aquella vez Sofía. No obstante, su salida del programa, tiempo después, la distanció de ‘Peluchín’.

En 2013 fue contratada como presentadora de “Al aire”, espacio de América televisión que se transmitía en el mismo horario de “Amor, amor, amor”. El magacín, conducido también por Maju Mantilla, fue producido solo hasta el 2016.

Rodrigo González y Sofía Franco empezaron una relación amical tras conocerse en el set de "Amor, amor, amor". Foto: composición El Popular

¿Por qué Rodrigo González ya no es íntimo amigo de Sofía Franco?

En 2017, en entrevista para el programa “Día D”, Sofía Franco se refirió al distanciamiento con Rodrigo González. En ese sentido, señaló que este se dio tras su ingreso al programa “Al aire”, donde se enfrentó a “Amor, amor, amor” por el rating.

“Esa fue la peor parte, poder competir con él, porque cada uno tiene su ideología de trabajo y yo, si pongo en la balanza el rating o amigos, para mí van a pesar más los amigos. Pero cada quien se maneja como quiere. Yo no soy nadie para decir ‘mira cómo te estás portando’. Amigos todos tenemos un montón”, expresó.

Los programas "Amor, amor, amor" y "Al aire" competían por el rating. Foto: composición/Rodrigo González/Instagram/captura de América TV

Sin embargo, sus afirmaciones no le cayeron nada bien a su excompañero de trabajo, quien, a través de su cuenta en Facebook, indicó que se alejó de ella por un motivo muy diferente al rating.

“El alejamiento se debe a que permitiste que durante tu conducción se difame a mi familia injustamente con temas personales que tú si tienes claro como son y manejas a la perfección, en aras de sumar algún punto más a tu ahora exprograma. Lo hiciste además después de recibir una llamada mía para alertarte en un tema que te perjudicaba que lo dejaré en la privacidad de esa conversación y que jamás lo publiqué en mi programa. La falta de lealtad si es un problema para mí. Difícilmente la olvido aunque la perdone. No es el rating que ese llega solo gracias a la complicidad con mi gente”, escribió ‘Peluchín’.

Rodrigo González sobre Sofía Franco: “No la reconozco”

En setiembre de 2021, Rodrigo González se pronunció sobre las declaraciones de Sofía Franco tras las críticas que recibió por reconciliarse con el padre de su hijo Álvaro Paz de la Barra.

En diálogo con el diario Trome, la ahora exconductora de televisión fue consultada sobre los cuestionamientos de ‘Peluchín’ hacia su persona. Ante esto, solo atinó a decir que se queda con los “recuerdos de la época de trabajo y amistad”.

Al respecto, el presentador de “Amor y fuego” señaló que también piensa lo mismo, ya que actualmente no la reconoce.

“No me dices nada porque dices que te quedas con las cosas bonitas del tiempo que fuimos amigos. Yo también porque a esta Sofía yo no la reconozco , una Sofía que está más cómoda que digna. No la reconozco, una Sofía que se presta para lavarle la cara a una persona que tiene al lado porque ya viene la campaña electoral y municipal. No la reconozco. Yo también me quedo con esa época porque si voy a ponerme a pensar en las que vinieron después, la verdad que... es momento que te hagas cargo y dejes de ser tan Cornejo”, sostuvo González.