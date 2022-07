Magaly Medina presume sus vacaciones en Hollywood junto a su esposo

La presentadora de espectáculos Magaly Medina ha decidido hacer un alto en sus actividades cotidianas en las que lanza chismes, ampays y ‘rajes’ de la farándula local, para irse de vacaciones con su esposo, el notario Alfredo Zambrano, debido a que en la última semana de julio se celebran las Fiestas Patrias. Medina Vela no dudó en ostentar en todas sus redes sociales los lugares que ella ha visitado en su travesía por los Estados Unidos.

La popular ‘Urraca’ se encuentra en estos momentos en la ciudad de Los Ángeles, famosa por ser residencia de varios actores y luminarias del sistema de Hollywood. Y es, precisamente, en ese condado californiano donde Medina se ha fotografiado junto al icónico panel de letras blancas, en el que se lee “HOLLYWOOD”, al que no solo fue con su pareja, sino también con un grupo de amigos.

“No envidio a Yahaira”

Días antes, la popular animadora de ATV ha tenido un entredicho con Yahaira Plasencia, ya que en el programa “América Hoy”, el conductor Christian Domínguez le hizo un comentario a la salsera, dando a entender que la pelirroja le tendría “celos” por su talento artístico, a lo que Medina aclaró. “Aquí no hay envidia de ningún tipo porque yo cantante nunca he querido ser, así que yo no puedo envidiar a nadie. Envidio de buena fe a la gente que tiene ese talento, porque a mí me hubiera gustado tenerlo, no lo tengo, tengo otros talentos que aprecio y sé en qué soy buena”, aseguró la periodista.

Magaly elogió a Kimberly García

Por otra parte, Medina Vela sí tuvo palabras de elogio y agradecimiento con la campeona mundial de atletismo, Kimberly García, y acusó a los periodistas deportivos de no haberla apoyado previamente. “(Es) una chica que ha hecho un trabajo silencioso, que nadie apoyó, que ningún periodista publicó, llegando al mundial, y ganando dos premios. Lo primero que hace es agarrar la bandera peruana. Estas son las personas que no debemos de mendigarle aplausos ni apoyo. A los deportistas de diferentes categorías se les tiene olvidados, principalmente en los programas deportivos”, indicó.