Enrique Espejo, a quien se conoce como ‘Yuca’, reapareció en “JB en ATV” en la edición del programa humorístico del 23 de julio. En esta ocasión, el cómico participó en el casting de la Tía Gloria (Jorge Benavides) como uno de los payasos, y protagonizó hilarantes momentos al lado de Carlos Vílchez, Walter Ramírez ‘Cahito’, Carolain Cawen y demás integrantes del elenco.

En las imágenes, se observa al comediante caracterizado como el ‘Payaso Zapatón‘, mientras bailaba junto a Lucky al ritmo de la clásica cumbia “Tabaco y ron”. En otro momento, este empieza a contar un chiste, pero termina aburriendo a los presentes y estos comienzan a trolearlo.

La reaparición de Enrique Espejo ‘Yuca’ en el set de “JB en ATV” causó sensación entre los televidentes, ya que el cómico trabajó durante varios años con Jorge Benavides. Cabe precisar que este show se emitió por la señal de ATV el sábado 23 de julio.

La denuncia de Clara Seminara contra ‘Yuca’

El mayo del 2019, la actriz Clara Seminara denunció a ‘Yuca’ por tocamientos indebidos. Por aquel entonces, ambos laboraban en “El wasap de JB”, programa que se presentaba a través de Latina.

Luego de este acontecimiento, el actor respondió con una querella contra su excompañera por difamación.

Clara Seminara se pronuncia sobre el regreso de 'Yuca' al Wasap de JB. Foto: Clara Seminara/ Instagram, Difusión

Clara Seminara indignada con reaparición de ‘Yuca’ en TV

En enero de este 2022, ‘Yuca’ volvió a aparecer en “JB en ATV” caracterizando a Christopher Acosta y su participación no pasó desapercibida.

La actriz Clara Seminara se mostró indignada por este suceso y criticó duramente a Jorge Benavides a raíz de ello. “Me parece pésimo, a JB (Jorge Benavides) nunca le importó mi caso, nunca hizo nada. Ahora ha esperado un poco de tiempo y lo hace volver al programa”, aseveró por aquella época.

El 12 de julio se llevará una nueva audiencia en el proceso de Clara Seminara contra Enrique Espejo ‘Yuca’. Foto: difusión

‘Yuca’ tras críticas de Clara Seminara: “Estoy mortificado”

Tras las críticas de Clara Seminara, ‘Yuca’ decidió no quedarse callado. El comediante dijo sentirse muy afectado debido a que cada vez que intenta trabajar vuelven a aparecer las acusaciones en su contra.

“Dios me dio ese don para poder llegar a mi público, yo me sentí contento y feliz, pero ahora me siento triste porque no sé hasta dónde va a llegar. Me siento bastante mortificado porque estoy pasando momentos difíciles, como todos por la pandemia, o sea yo no voy a trabajar nunca”