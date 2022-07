¿A qué se dedica Gino Pesaressi luego de ser separado de la conducción de “En boca de todos”?

Pese a que su ausencia pasó desapercibida en un comienzo, Gino Pesaressi ya ha confirmado que su corta estadía como panelista de “En boca de todos” ha llegado a su fin. Aunque cientos de sus fanáticos pidieron que el chico reality regrese al programa de América Televisión, su etapa como conductor parece haber terminado definitivamente.

En la siguiente nota, te contamos todo sobre el actor, quien también ha decidido incursionar en el mundo de los negocios tras su repentina salida de la conocida casa televisiva.

El modelo aseguró que la propuesta de ingresar al programa llegó luego de la salida de ‘Carloncho’. Foto: composición/difusión

¿A qué se dedica Gino Pessaresi actualmente?

Aunque nadie esperaba que Gino Pesaressi fuera separado del conocido programa de América TV, el modelo ha tenido que buscar nuevas formas de generar ingresos sin necesidad de regresar a la televisión.

De esta forma, se ha dedicado mucho más tiempo al manejo de redes sociales, actividad que nunca dejó de lado, pero a la que ahora presta más interés. Si bien la principal manera de generar ganancias en portales web son los canjes, el ex chico reality también realiza colaboraciones con distintas marcas de las que es imagen hace bastante tiempo.

Gino Pesaressi trabaja como influencer en redes sociales. Foto: Gino Pesaressi/Instagram

Sin embargo, eso no es todo, ya que ha decidido retomar los shows de animación, especialmente fuera de Lima. Así lo dio a conocer mediante su cuenta oficial de Instagram, en el que subió un video en el cual aparece junto a Rafael Cardozo rumbo a Pucallpa.

“Miren con quién me he encontrado aquí (muestra a Rafael). No vayan a su evento, vayan a mi evento, que va a estar más chévere”, comentó el joven antes de detallar que se presentaría en un centro comercial.

El nuevo emprendimiento de Gino Pessaresi

Después de la polémica generada tras su repentina salida del programa, Gino Pessaresi dio detalles exclusivos de su próximo emprendimiento gastronómico. El exintegrante de “Esto es guerra” se mostró bastante emocionado por incursionar con un restaurante de comida japonesa.

La carta contará con diversos platillos, como sushis y pokes. Además, señaló que, cuando ya esté todo terminado, compartirá con emoción la esperada inauguración del local ubicado en Barranco.

Gino Pesaressi se alista para abrir su negocio de comida. Foto: captura de Instagram/@ginopesaressi

“Ahora estoy emprendiendo mi primer local de comida, así que tengo que estar metido 24/7 viendo lo de la obra y la búsqueda de personal. Estamos a dos semanas aproximadamente de su apertura. Está ubicado en Barranco. Una vez habilitada la opción de delivery, cubriremos también Miraflores, Chorrillos, entre otros distritos”, expresó para El Popular.

Gino Pessaresi explica por qué ya no está en “En boca de todos”

Con una breve pero clara respuesta, Gino Pessaresi negó haber tenido inconvenientes dentro del programa de “En boca de todos”. Por último, dijo que el único motivo de su salida fue que el contrato que tenía de por medio había finalizado.

El nuevo conductor se mostró feliz en su llegada al set de "En boca de todos". Foto: captura de América TV

De esta forma, disipó los rumores que empezó Magaly Medina, quien aseguró que habían retirado al ‘exguerrero’ por no cumplir las expectativas de los productores del canal.

“Todo bien, chicos. Más bien, gracias por preguntar (sobre su salida). Y disculpa por no poder atender, pero estoy resolviendo unos temas. Simplemente terminó mi participación en el programa”, contó en una entrevista con El Popular.