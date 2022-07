¿Qué enfermedad tiene Yiddá Eslava y por qué tuvo que ser llevada de emergencia al hospital?

Yiddá Eslava ha sabido ganarse el cariño del público peruano gracias su carismática personalidad. Además de su pasado como chica reality, protagonizó y produjo la exitosa película “Sí, mi amor” junto a su esposo, Julián Zucchi.

No obstante, a diferencia de la felicidad que siempre expone en sus redes sociales, recientemente la actriz se atrevió a revelar la difícil enfermedad que padece desde hace un tiempo, la cual puede provocar desmayos repentinos y súbitos.

Yiddá Eslava tuvo ocho desmayos en un solo día

A través de su cuenta oficial de Instagram, Yiddá Eslava decidió contarle a sus seguidores los momentos angustiantes que vivió al sufrir hasta ocho desmayos en un solo día. Los hechos sucedieron el último 21 de julio en el interior de su hogar, razón por la que fue socorrida por su pareja, Julián Zucchi.

“Miren que ‘Juli’ (Zucchi) logró sacar las cámaras justo al momento que me desplomo. Simplemente, me desconecto. F elizmente que siempre que me ha pasado, he estado acompañada. Las imágenes son fuertes, pero me terminé desmayando como ocho veces ”, escribió en sus historias.

Yiddá tuvo que ser llevada de emergencia a una clínica

Ante lo sucedido, Yiddá Eslava tuvo que ser llevada de emergencia a un centro médico para ser atendida. Horas después, la artista contó que se someterá a una serie de estudios para ver qué le sucede a su cuerpo.

“Es como si me desconectaran de arriba”, sostuvo Eslava. Luego, agradeció a su pareja por estar a su lado cuando se desplomó.

Yiddá Eslava sufre desmayos al interior de su hogar. Foto: @YiddaEslavaP/Instagram

¿Qué enfermedad tiene Yiddá?

Yiddá Eslava confesó un tiempo atrás que padece la extraña enfermedad de migraña vestibular, la cual puede provocarle dolores tan intensos que la llevan a descompensarse en cualquier momento o circunstancia.

La actriz también relató que su condición le impide bajar sus piernas en diversos momentos cuando siente que se va a desmayar, porque al hacerlo puede perder la conciencia automáticamente. Según expuso en su cuenta de Instagram, este extraño síntoma estaría relacionado con un problema de circulación.