Yahaira Plasencia y Sergio George: así respondieron a rumores de romance entre ellos

Yahaira Plasencia y Sergio George han generado interés en la prensa de Puerto Rico debido a los fuertes rumores de un supuesto romance entre ellos. El programa “Magaly TV, la firme” difundió imágenes de una conferencia de prensa que brindaron la cantante de salsa y el productor musical estadounidense durante su estadía en ese país por los Premios Juventud 2022, que se llevó a cabo en ese país.

Recordemos que Yahaira Plasencia y Sergio George vienen trabajando juntos desde hace varios años. Ambos han sacado temas como “Cobarde”, “Y le dije no” y, recientemente, “La cantante”. En una ocasión, la salsera peruana contó que fue el reconocido músico quien se contactó primero con ella para ofrecerle sus servicios como productor, pues se quedó cautivado con su talento.

Ahora parece que esa cercanía entre la popular ‘Reina del Totó’ y el estadounidense está causando sospechas por una posible relación amorosa. Por eso, ellos decidieron responder ante la prensa.

La respuesta de Yahaira Plasencia y Sergio George

“¿Es cierto que existe un romance entre tú y el maestro?”, le preguntaron a Yahaira Plasencia, mientras estaba acompañada por Sergio George en el escenario. “Ojalá”, respondió él, lo que generó las risas de la salsera peruana.

“No, no, no. Se ha dicho muchísimo, pero no”, respondió tajante la joven cantante. Esta declaración sorprendió a la conductora Magaly Medina debido a que en el Perú no existían esos rumores.

Luego, la autodenominada ‘Patrona’ aclaró qué tipo de vínculo tiene con su compañero de trabajo. “Hace tres años que ya venimos trabajando muchísimo y he aprendido tanto de Sergio…, de su disciplina, su experiencia, su trayectoria”, sostuvo.

Yahaira Plasencia y Sergio George en los Premios Juventud 2022

Yahaira Plasencia y Sergio George desfilaron por la alfombra roja de los Premios Juventud 2022 y respondieron algunas preguntas de conocidos medios extranjeros, como la revista People en español y el canal Univision.