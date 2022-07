Magaly Medina aplaude triunfo de Kimberly García en Mundial de Atletismo: “Me siento orgullosa”

¡La llenó de elogios! Magaly Medina aprovechó su último programa para expresar lo orgullosa que está del triunfo que obtuvo la atleta olímpica peruana Kimberly García al ganar dos veces la medalla de oro en el Mundial de Atletismo de Oregón.

La deportista huancaína se llevó el oro en las modalidades de 20 km y 35 km de marcha atlética. Un gesto que enterneció al país fue que, ni bien cruzó la meta, García extendió la bandera peruana y la ondeó por todo lo alto.

Frente a este hecho histórico, la ‘Urraca’ aprovechó para recalcar cuánta falta de apoyo existe para los deportistas que no practican el fútbol, y también envió una indirecta a Yahaira Plasencia tras su presentación en los Premios Juventud 2022.

“¿Cómo que ha dejado el Perú en alto (por Yahaira cantar en los Premios Juventud)? Ahorita todos los canales deberían de rendirle pleitesía a quien ha dejado el nombre del Perú bien en alto y que lo ha hecho de una manera silenciosa, con pocos recursos, con una mano adelante y otra atrás: Kimberly García. Ella sí se ha llenado de gloria”, dijo Magaly Medina al principio.

Magaly Medina se siente orgullosa por triunfo de Kimberly García

Asimismo, Magaly Medina expresó que sí se siente representada por la deportista Kimberly García. “Dos medallas de oro en dos maratones, la de 35 kilómetros de marcha, que es el primer récord que se establece, y la de 20 kilómetros”.

“Esta chica sí que levantó la bandera, orgullosa como una peruana, que va y la suda. Yo me siento orgullosa de mujeres como ella, me siento representada, y para ella puedo tener 50.000 elogios”, agregó.

Kimberly García volvió a estar en lo más alto del podio en el Mundial de Atletismo. Foto: composición de Gerson Cardoso / La República

“(Es) una chica que ha hecho un trabajo silencioso, que nadie apoyó, que ningún periodista publicó, llegando al mundial, y ganando dos premios. Lo primero que hace es agarrar la bandera peruana. Estas son las personas que no debemos de mendigarle aplausos ni apoyo. A los deportistas de diferentes categorías se les tiene olvidados, principalmente en los programas deportivos”, sentenció Magaly.

Magaly Medina tildó de “sobones” a conductores de “En boca de todos” por halagos a Yahaira Plasencia

La conductora Magaly Medina se sorprendió por la cantidad de programas que se desvivieron en halagos por la presentación de Yahaira Plasencia en los Premios Juventud, y calificó a conductores como Ethel Pozo y Tula Rodríguez de “sobones”. Asimismo, criticó que no se le dé la misma exposición a la deportista Kimberly García.

Magaly Medina critica Yahaira Plasencia. Foto: captura de ATV

“Son los sobones más asquerosos de la farándula, ahora entiendo por qué nunca han tenido credibilidad. La sobonería no llega a nada, no le hace bien al artista, no le hace bien a nadie. Yo detesto a la gente elogiosa, desconfío de esa gente. “¿Cómo que ha dejado el Perú en alto (por Yahaira cantar en los Premios Juventud)?”, expresó indignada.