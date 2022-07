Laszlo Kovacs pensaba en el matrimonio como algo lejano: “Pensé que ese tren ya había partido”

¡Llegó el día! Hoy, 23 de julio, Laszlo Kovacs unirá su vida en matrimonio con su novia Mili Asalde a las 4:30 p.m. en la Municipalidad de Miraflores, según información de RPP. El actor de “Al fondo hay sitio” se encuentra más enamorado que nunca y, si bien en el pasado mantuvo su vida sentimental en privado, ahora se muestra con su pareja en eventos y entrevistas.

Sin embargo, el popular ‘Tito’ llegó a pensar que este día nunca llegaría, pero todo cambió cuando conoció a la joven chiclayana. Como se recuerda, una de las relaciones más populares que tuvo fue con su compañera de reparto Magdyel Ugaz, a quien ahora considera una amiga cercana e incluso asistirá al importante evento.

¿Por qué Laszlo Kovacs veía el matrimonio como algo lejano?

El artista de 43 años encontró al amor de su vida en quien fue su amiga de años. Laszlo Kovacs considera una bendición este acontecimiento que marcará su vida y quizás dará inicio a una nueva al confesar los deseos de convertirse en padre.

“Es de esas sorpresas que te da la vida cuando menos lo esperas. Honestamente, yo pensé que ese tren ya había partido. Así es la vida de maravillosa . Siempre hay sucesos inesperados y este es un acontecimiento así en mi vida”, comentó en una entrevista con Infobae.

“Cuando menos lo pensaba resulta que me caso. Lo tomo con mucho agradecimiento, me parece que es una bendición, me siento muy feliz”, agregó.

Laszlo Kovacs y Mili Asalde. Foto: composición/Laszlo Kovacs/Instagram

Laszlo Kovacs cuenta cómo se enamoró de Mili Asalde

El actor de “Al fondo hay sitio” reveló que pasó los dos años de pandemia junto a su perro en la selva. Fue en esa época que nació la conexión romántica con Mili Asalde, puesto que conversaban cada noche por largas horas.

“Yo a Mili la conozco hace muchísimos años y siempre tuvimos una bonita amistad, siempre fuimos muy honestos y transparentes el uno con el otro. En la pandemia yo viví dos años en la selva solo con mi perro y en esa soledad es donde muchas cosas se replantearon en mi vida”, dijo en un principio.

Laszlo Kovacs se comprometió con su novia Mili Asalde. Foto: Laszlo Kovacs/Instagram.

“La pasé solo porque ahí me agarró el confinamiento y decidí quedarme allá. Fueron en esas videollamadas que yo tenía con Mili que profundizamos aún más nuestra amistad , así que cuando nos reencontramos acá en Lima, creo que nos miramos con otros ojos”, reveló.

Asimismo, Laszlo Kovacs considera que cuando uno decide dar el siguiente paso es porque está seguro que desea estar con su pareja para siempre.

“Hay una expresión que dice ‘amistades largas, noviazgo corto y matrimonio para toda la vida’. Por ahí me la escribieron y estoy de acuerdo con ello”, finalizó.