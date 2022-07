Greissy Ortega se reencontró con su esposo e hijos en EE.UU. tras cruzar la frontera mexicana

Sana y salva en Estados Unidos. Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate, pudo llegar a tierras norteamericanas para encontrar una mejor oportunidad de vida.

Tras atravesar la frontera de México con EE. UU. de manera ilegal, la colombiana finalmente pudo reencontrarse con sus hijos y con su esposo Ítalo Villaseca, quien desde hace meses se encuentra en dicha nación.

Greissy se reencontró con su esposo en Estados Unidos

Tras el sacrificio que realizó Greissy Ortega en los últimos días, la colombiana logró ingresar a territorio estadounidense junto a sus hijos y pudo instalarse en el mismo lugar de residencia donde se encuentra su esposo Ítalo Villaseca.

Según contó su hermana Milena Zárate, Ortega llegó bien a su destino y aprovechó para desearle lo mejor en esta nueva etapa.

“(Greissy) se encuentra bien, ya está instalada con su esposo y sus hijos. Todos los días oro por ellos para que les vaya bien y ahora tienen que trabajar duro para sacar adelante a sus pequeños. Estados Unidos es el país de las oportunidades y tienen que aprovecharla”, dijo Zárate en una entrevista a Trome. Asimismo, agregó que a diario habla con su hermana para conocer detalles acerca de su rutina.

Greyssi Ortega intentó cruzar la frontera a Estados Unidos con sus tres hijos. Foto: composición Willax TV

PUEDES VER: Greissy Ortega relata su experiencia cruzando la frontera hacia Estados Unidos

Greissy cruzó la frontera como migrante irregular

El último 7 de julio, Greissy Ortega anunció en su cuenta de Instagram que se iba del Perú para encontrar mejores oportunidades en el extranjero. Eso generó que realicé un arriesgado viaje para tratar de cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos de manera ilegal.

En el programa “Amor y fuego”, la modelo reveló que la necesidad de mejorar su economía y el extrañar a su esposo Ítalo Villaseca fueron las razones que la llevaron a tomar esa decisión.