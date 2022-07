Gisela revela la razón por la que descarta a figuras del espectáculo en “La gran estrella”

Gisela Valcárcel cuenta los días para su esperado retorno a la pantalla chica con una nueva propuesta de programa bajo la manga, “La gran estrella”. Este formato televisivo reunirá a talentos peruanos que se encargarán de entretener a las familias del país semana a semana y será emitido por América TV en un horario estelar.

La ‘Señito’ se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria televisiva por tener a cotizadas y polémicas figuras del espectáculo en sus filas; sin embargo, ha decidido marcar distancia de sus anteriores proyectos, ya que recientemente anunció que su espacio no contará con la presencia de caras conocidas.

Así lo dio a conocer al programa sabatino “Estás en todas” en el primer avance promocional de “La gran estrella”.

¿Cómo surge la idea de crear “La nueva estrella”?

En la corta entrevista que mantuvo la madre de Ethel Pozo, relató que la inspiración para idear un nuevo formato de GV Producciones le llegó cuando Ruby Palomino se consagró ganadora de la última temporada de “El artista del año”.

“La propuesta que traemos este año me emociona, me lleva a estar reunida de mucha gente y de mucho talento. Este programa inicia el día que termina “El artista del año”. Ese día en el que Ruby Palomino levanta la copa, yo supe que no podía seguir haciendo lo mismo. Me costara lo que me costara , había que abrir la puerta para que entre nuevo talento”, precisó la figura de TV.

“Y voy a ser parte de mucha gente que creía lo mismo, que hay que abrir más oportunidades; y que, además, debemos defender nuestra música, la cual, estoy segura, saldrá al mundo”, agregó la empresaria más adelante.

¿Qué muestra el video promocional de “La gran estrella”?

El corto clip vio la luz el último 15 de julio por las pantallas de América TV. El video recopiló algunos de los momentos más pintorescos que Gisela Valcárcel condujo alguna vez, tales como “¿Aló, Gisela?”, “El gran show” y “El artista del año”.