Así reaccionó Bruno Pinasco cuando le dijeron que casi cortaron su cameo en “Cosas de amigos”

En una nueva jornada de “Cinescape”, Bruno Pinasco se enlazó con los actores Bruno Ascenzo y Giovanni Ciccia para hablar de la nueva película de la que formaron parte: “Cosas de amigos”. La cinta peruana tuvo que atrasar su fecha de estreno debido a la pandemia por coronavirus; sin embargo, ya está disponible en las salas de cine.

La producción nacional, que fue dirigida por Ciccia y producida por La Soga Producciones, centra su trama en la vida de tres amigos: Raúl, Santiago y Eduardo. El punto clímax del filme llega cuando su relación se ve quebrada debido a que Santiago revela que es homosexual y que quiere terminar su romance con su novia.

Bruno Pinasco recuerda la vez que hizo un cameo y no lo emitieron

En medio de la entrevista que mantenían, Bruno Pinasco tomó la palabra para revelar que, tiempo atrás, acompañó a un rodaje a Bruno Ascenzo y le pidieron protagonizar un cameo para una película, pero esta nunca llegó a la pantalla chica.

“ Me quedé hasta las 4 a. m., esperé mi turno, hice mi cameo y el editor me sacó de la película ”, dijo entre risas el presentador al no haber podido lograr su cometido.

Bruno Pinasco no pudo salir en película del director Eduardo Mendoza. Foto: Bruno Pinasco/Instagram

La reacción de Bruno Pinasco al enterarse de que casi no aparece en filme

Su revelación llegó debido a que quiso comprobar si esta vez su fragmento rodado en la película “Cosas de amigos” si se iba a mantener. “Quiero confirmar ahora sí, en esta oportunidad, sí salgo en la película”, le indicó a modo de consulta al director Giovanni Ciccia.

“Yo te voy a contar algo, Bruno. Cuando me mandaron al primer corte de la película, habían editado nuestra parte (su escena) porque la película la han editado en Chile. Entonces, para el editor éramos dos desconocidos... este par de viejos qué hacen acá (habrá dicho). Yo le escribí y le dije que era un cameo y bueno, la devolvió”, indicó el actor que da vida a Diego Montalbán en “Al fondo hay sitio”.

El rostro del hermano de Chiara Pinasco hizo un gesto de asombro, llevándose las manos a la cara y preparándose para escuchar lo peor; no obstante, tras el comentario de su amigo, soltó carcajadas y su semblante volvió a la normalidad.