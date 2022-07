La radical transformación espiritual de Angie Jibaja: así luce sin sus característicos tatuajes

Angie Jibaja estuvo al borde del colapso debido a la drogadicción. La modelo se alejó de las pasarelas, fue señalada por sus escándalos, recayó en las drogas, bajó de peso y, finalmente, perdió la custodia de sus hijos, fruto de su relación con Jean Paul Santa María.

Ahora, le ha dado un giro inesperado a su vida: se dedica a leer la Biblia, forma parte de los testigos de Jehová y está decidida a dejar su pasado atrás y borrar todos sus tatuajes.

Angie Jibaja estuvo al borde del colapso debido a la drogadicción. Foto: composición LR/Instagram

Angie Jibaja y su nueva vida

Durante tres meses, Angie Jibaja se ha sometido a rehabilitación para superar sus adicciones. En una entrevista para “Amor y fuego”, la modelo contó detalles sobre el proceso que ha afrontado para mejorar su salud mental y física.

“ He estado llevando tres tratamientos diferentes en tres lugares distintos. En el Hospital Hermilio Valdizán, ya prácticamente estoy culminando un tratamiento multifamiliar. Lo que quiero hacer es limpiar mi cuerpo, no solamente por dentro, sino también por fuera, porque quiero agradarle a Jehová, a Dios y a Jesús”, expresó. Además, afirmó que está estudiando la Biblia y ha cambiado su círculo de amistades .

Angie Jibaja y su nueva vida. Foto: Instagram / Angie Jibaja

¿Por qué Angie Jibaja borró sus tatuajes?

En otro momento, Angie Jibaja explicó el motivo por el cual ha decidido borrar sus tatuajes. “Estoy arrepentida de muchas cosas de mi vida, y una de ellas es haberme tatuado (en) la cara palabras que significan cosas negativas. Quiero limpiarme lo máximo que pueda ”, expresó la influencer antes de eliminar su diseño más característico: una gran cruz en el brazo derecho.

Días antes, la modelo tuvo su primera sesión para borrar el tatuaje en su rostro. A través de las redes sociales, mostró imágenes del procedimiento láser en su piel. Según informó “Amor y fuego”, tendrá que asistir a las citas médicas durante un año para dejar de ser conocida como la ‘Chica de los tatuajes’.

¿Angie Jibaja no puede ver a sus hijos?

Respecto a sus descendientes, quienes actualmente están bajo la custodia de Jean Paul Santa María, la modelo evitó dar declaraciones. Al parecer, cuando salió de rehabilitación, intentó verlos, pero su expareja le habría restringido acercarse a los pequeños.

“¿Te han prohibido hablar de tus hijos? ¿Un juez te lo ha prohibido? ¿Te lo ha prohibido Jean Paul?”, le preguntó la reportera. La modelo solo atinó a guardar silencio y a decir: “Tú sabes que te puedo responder todo, pero hay cosas de las cuáles yo no puedo hablar (...)”. No obstante, afirmó con la cabeza que sigue luchando por ellos.

¿Qué pasó con el OnlyFans de Angie Jibaja?

A pesar de considerarlo en algún momento, Angie Jibaja no abrió una cuenta en la plataforma para adultos OnlyFans.

“Me estaba jalando, la tentación de poder generar dinero rápido y fácil. La verdad, gracias a Dios, que no me animé porque me hubiera arrepentido toda la vida” , afirmó en “Amor y fuego”.

¿Angie Jibaja recayó en las drogas?

En abril de este año, durante una entrevista con “Magaly TV, la firme”, Angie Jibaja contó que a finales del 2021 tuvo una recaída.

“Lo reconozco, yo por muchas cosas soy débil emocionalmente a veces. Odio las drogas, las odio. No las consumo, fue solo un escape. No se lo recomiendo a nadie porque es una pesadilla” , afirmó.

Actualizado por Jael Blas