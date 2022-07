Yahaira Plasencia: la alfombra roja, su show en vivo y reacciones en los Premios Juventud 2022

Yahaira Plasencia se abre un camino hacia la internacionalización. La artista peruana de salsa sorprendió, por primera vez sin usar playback, con un concierto espectacular en el escenario de los Premios Juventud 2022. Interpretó su nuevo tema “La cantante” —adaptación de una pieza del gran Héctor Lavoe— en compañía de su productor musical Sergio George.

¿Cómo lució Yahaira Plasencia en la alfombra roja?

El evento que premia a los mejores de la música empezó la tarde del jueves 21 de julio en Puerto Rico. La intérprete de “Y le dije no” hizo su aparición en la alfombra roja con un look que generó controversia en las redes sociales, puesto que usó un vestido de dos piezas en tono naranja neón. El diseño no llevó aplicaciones ni bordados elegantes. Como únicos accesorios, la salsera utilizó unos lentes oscuros y una gargantilla dorada.

La salsera interpretó su más reciente tema "La cantante". Foto: Yahaira Plasencia/ Instagram/ captura de Univisión

Yahaira Plasencia fue entrevistada por famosos medios extranjeros

En otro momento, durante su paso por la alfombra roja, Yahaira Plasencia brindó declaraciones para famosos medios extranjeros, como el canal Univision y la revista People en español. La cantante se mostró emocionada al expresar su felicidad por ser parte del evento.

El show de Yahaira Plasencia en Premios Juventud 2022

Yahaira Plasencia cantó en el homenaje al grupo El Gran Combo de Puerto Rico junto a varios artistas latinos. Sin embargo, también hizo una presentación en solitario con su último tema “La cantante” , una nueva versión del sencillo de Héctor Lavoe. Sergio George la acompañó con el piano en el imponente escenario de los Premios Juventud 2022.

Reacciones a favor y en contra de Yahaira Plasencia

Lo que dijo Magaly Medina

Una de las figuras que más ha criticado a Yahaira Plasencia se pronunció poco después de acabar los Premios Juventud 2022. Se trata de la conductora Magaly Medina. Aunque la presentadora de espectáculos se burló del look de la salsera, la felicitó por hacer el esfuerzo de cantar sin playback.

“Hay que reconocer que cantó en vivo, no desentonó. Bueno, no es la gran voz, el vozarrón no lo tiene... Lo hizo, está bien, es como debe ser, hay que ser profesionales ”, dijo la conductora de “Magaly TV, la firme”.

El gran combo de Puerto Rico

Por su parte, la agrupación El Gran Combo de Puerto Rico elogió a Yahaira Plasencia y le envió un mensaje de agradecimiento por el homenaje a su trayectoria.

“Nosotros nos sentimos muy contentos, es un honor que se nos haya hecho este reconocimiento. Y a estos muchachos, entre ellos Yahaira Plasencia, les estamos muy agradecidos; y al señor Sergio George también hay que mencionar, y a toda la gente que colabora con los Premios Juventud. Agradecidos, de parte de El Gran Combo de Puerto Rico”, dijeron los músicos.