Rodrigo González critica vestimenta de los famosos en Los Premios Juventud 2022

Rodrigo González y Gigi Mitre calificaron los trajes de los famosos en Los Premios Juventud 2022. La premiación realizada en Puerto Rico y trasmitida por Univision reunió a varios artistas de la música y también estuvo presente la salsera peruana Yahaira Plasencia. En la edición de “Amor y fuego” del viernes 22 de julio, los conductores hablaron sobre los aciertos y desaciertos de la gala.

Rodrigo González sobre los looks en Los Premios Juventud

El presentador de espectáculos Rodrigo González calificó los oufits de los cantantes que se presentaron en la noche del jueves 21. ‘Peluchín’ comenzó opinando sobre el traje de J Balvin y afirmó que no le gustó, pero destacó que es el estilo urbano. “No me gusta, pero es su onda, es el look del reguetonero. El pantalón parece del tío difunto que era más alto y se lo puso a último minuto”, expresó.

También destacó la presentación del rapero conocido como El Alfa y se declaró fan del dominicano. “A mí El Alfa me encanta, es lo máximo, bueno como persona, generoso, colabora mucho con la gente de su país. (…) Es un artista completo, un artista humano. Su música es divertida, a mí me sirve para musicalizar mis historias”, sostuvo.

Sin embargo, las críticas fueron hacia el vestido amarillo de Danna Paola. “Ha tenido mejores noches, un desacierto. Hay cosas que te suman, pero siento que es tan linda y tan guapa que no fue su noche”, finalizó Rodrigo.

Rodrigo González sobre Yahaira Plasencia

Rodrigo y Gigi se indignaron al conocer las declaraciones de Yahaira Plasencia al ser considerada la primera mujer peruana en Premios Juventud. “¿La primera peruana? Pero antes se han presentado artistas como GianMarco, Leslie Shaw, Tania Libertad, Chabuca Granda, Eva Ayllón, Susana Baca y muchos más. (…) No te quiero quitar mérito, porque tienes talento, sino Sergio George no hubiera invertido en ti. Lo celebramos porque somos peruanos como tú, pero hay gente a la que le ha costado bastante”, afirmó el conductor de “Amor y Fuego”: