Merly Morello no dejó que la ausencia de su padre la defina: “Entendí que no podía afectarme”

Merly Morello destacó en la actuación al interpretar a la pequeña Lili en “De vuelta al barrio”. Desde entonces se ha convertido en una de las promesas de la actuación. Tras su participación en la serie y otras películas logró ganar seguidores y también es influencer. En esta oportunidad, habló sobre su vida personal y de cómo fue su niñez.

¿Qué pasó con el papá de Merly Morello?

En una entrevista para la revista 247, Merly Morello contó los detalles de su infancia y reveló que su padre no estuvo presente en su vida. La actriz también agradeció a su madre por haber asumido toda la responsabilidad sola.

“Cuando era pequeña, ahora ya no, entendí que no podía afectarme la ausencia de alguien que no conocí. Mi mamá quedó embarazada y mi papá desapareció. Yo llevo el apellido de ella. Considero que ambas somos unas guerreras”, expresó.

Merly Morello es el orgullo de su mamá. Foto: captura de América TV

Merly Morello pasó una difícil situación económica

La joven también contó que no todo fue color de rosas durante su infancia, ya que pasó por ciertas carencias económicas, pero recalcó que su familia siempre estuvo muy unida para afrontar las adversidades. “Pasé por una situación económica muy difícil. Éramos mi mamá, mi abuela y yo”, comentó.

Merly dejó en claro que su pasión por la actuación nació desde muy pequeña y que fue amor a primera vista. “Me enamoré de la actuación la primera vez que me dieron una escena”, contó la actriz.