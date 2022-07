Andrea Arana arremetió contra el hermano de Rodrigo Cuba por hablar mal de Melissa Paredes, ya que se refirió a la modelo en sus redes sociales. Esto, en medio de la disputa que ambos personajes tienen por la custodia de su menor hija, con acusaciones graves de vulneración a la indemnidad sexual de la menor. Como se sabe, Paredes reapareció recientemente con su pareja Anthony Aranda con un aspecto distinto.

Jorge Alonso Cuba, hermano del futbolista, utilizó su cuenta de Instagram para responder a un seguidor que le preguntó específicamente sobre este caso. En ese sentido, contestó con un mensaje irónico al asegurar que “hay que saber escoger a una pareja”.

Conductoras se enfrentan a Jorge Cuba

Ante dicha situación, Arana, quien es conductora de “Un día en el mall” en Willax, ha dado a entender que la menor hija de Melissa y Rodrigo también le tendría miedo a su tío paterno.

“Si tú también estás sindicado, la niña te tiene miedo, para qué seguir con este tipo de comentarios en redes. Si quieres hacer tu descargo, si quieres contestarle a ella, yo creo que debería ser de manera legal, ya no en redes”, reclamó la animadora.

Por otro lado, su compañera Valeria Flórez aseguró que la familia Cuba no ha aprendido la lección sobre cómo manejar esta situación de manera pública.

“No se han dado cuenta de la magnitud del problema y lo grave que es que ambos padres tienen orden de no estar cerca a la niña, es algo fuerte, pero la familia continúa lanzando indirectas. Si bien don Gato no lo hace con nombre y apellido, en el caso del hermano él sí está contestando un mensaje donde mencionan el nombre de la madre de su sobrina”, puntualizó la también reina de belleza.

“Cuba está frustrado”

“Que te sindiquen de algo tan fuerte como que la niña te tiene miedo y sobre todo cuando se viene arrastrando un episodio de algún tipo de violencia física contra la niña, debe ser duro para él si no es cierto, pero considero que ha debido de quedarse al margen y no contestar un mensaje donde le mencionan directamente a la mamá de su sobrina, ya pues... no han aprendido nada”, sentenció Flórez.

El nuevo aspecto de Melissa Paredes ha provocado todo tipo de comentarios. En esa línea, Rodrigo González indicó que la actriz está viviendo “su momento más duro” tras la prohibición que tiene de acercarse 100 metros a su hija.