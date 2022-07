Magaly minimiza pedida de mano de Brunella: “Muchas se quedaron con el pan en la puerta del horno”

El pasado fin de semana, Brunella Horna y Richard Acuña remecieron la farándula local al comprometerse por todo lo alto. El excongresista pidió la mano de la conductora de “América hoy” con una emotiva sorpresa que contó con un show privado de Ezio Oliva.

Este acontecimiento ha sido comentado durante toda la semana, pues a pesar del grito de compromiso a los cuatro vientos, muchas figuras del espectáculo piensan que podrían quedarse ‘vestidos y alborotados’. Una de ellas es Magaly Medina, quien deslizó la posibilidad de que la tan esperada boda nunca llegue a concretarse y le mandó una advertencia a la ‘baby Brune’.

Magaly Medina duda del compromiso de Brunella Horna y Richard Acuña

Tras la pedida de mano, Brunella Horna aseguró que no tenía planeado casarse y que todas las indirectas que le mandaba a su novio, públicamente, para que le entregue el anillo eran parte de un show. Como era de esperarse, Magaly Medina no cree ese cuento y comentó al respecto.

“Saben lo que ha dicho la ‘Nutela’ de la televisión? Que no estaba interesada en casarse, no, para nada, jamás (...) Eso es lo que le ha dicho en su programa de espectáculos. Eso del anillo era para hacer show (...) Yo nunca he jugado con una sortija”, dijo al inicio.

“Para nosotros será un anillo. Hay muchas que se han quedado, ya lo dije días atrás, con el pan en la puerta del horno” , advirtió.

¿Qué dijo Brunella Horna sobre su pedida de mano?

“Tanto me preguntaban también: ‘¿esperabas que te pidan?’ Y yo le digo, o sea, una cosa es que me molesten en televisión y hacer show (...) Pero, detrás de todo, yo era un poco reacia, un poco fría en ese aspecto. Yo decía: ‘Yo no quiero matrimonio todavía, yo no quería’”, dijo en una entrevista para su canal.