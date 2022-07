Magaly Medina felicita a Yahaira por cantar en vivo: “Está bien, hay que ser profesionales”

Magaly Medina ha sido una de las figuras de la televisión que más ha criticado a Yahaira Plasencia por su timbre de voz y presentaciones en vivo. Sin embargo, esta vez, la presentadora de ATV sorprendió con un mensaje de felicitación hacia la salsera peruana, quien interpretó, por primera vez, su tema sin usar playblack en la ceremonia de los Premios Juventud 2022.

¿Qué opinó Magaly Medina sobre el show de Yahaira Plasencia?

Durante su programa “Magaly TV, la firme”, la popular ‘Urraca’ reconoció que la cantante de “Y le dije no” hizo su mayor esfuerzo al cantar ‘sin ayuda’ en el escenario del evento de música.

“Claro, cantó sin bailar... Pero, eso sí, hay que rescatar que cantó con la voz en vivo. Claro, no bailó, casi ni se movió, porque ella ya ha dicho que no puede hacer dos cosas a la vez. Ella no puede cantar y bailar. Se concentra en cantar para que no le salga ningún gallo, como ya hemos visto en algunos conciertos”, expresó.

Aunque no elogió el registro vocal de la ‘Reina del totó', Magaly Medina afirmó que para cantar en vivo hay que ser profesional, y esa fue una muestra del respeto al público por parte de Yahaira Plasencia.

“Claro, cuando ya aparecieron los otros, voces nuevas, ella hizo lo que mejor le sale, bailar, mover el ‘totó'... Hay que reconocer que cantó en vivo, no desentonó. Bueno, no es la gran voz, el vozarrón no lo tiene... Lo hizo, está bien, es como debe ser, hay que ser profesionales ”, sostuvo.

