¿Por qué Toño Jauregui dejó Libido pese a ser ‘el líder’ y qué tuvo que ver Salim Vera?

Desde que Toño Jauregui dejó Libido, la banda peruana de rock estuvo involucrada en una controversia por la ruptura de la amistad entre él y sus integrantes: Salim Vera (vocalista) y Manolo Hidalgo (guitarra). Han pasado muchos años desde la separación, pero los músicos nunca han vuelto a estar juntos en un escenario. ¿La rivalidad continúa?

La versión de Toño Jauregui

En 2015, Toño Jauregui confesó su verdad en una entrevista. El rockero acusó a Salim Vera y a Manolo Hidalgo de traicioneros , lo que generó el asombro de los fans.

Según su versión, él era el líder del grupo hasta que Salim Vera empezó a quejarse de las decisiones que tomaba para Libido. “Yo tenía un liderazgo bastante fuerte en todos los aspectos, las decisiones, las canciones, y creo que eso empezó a pesar. Pudo haber tenido una solución, pero Salim ya no quería que mis canciones vayan o decía que mis gustos musicales ya eran diferentes a los de él. Sin embargo, él no tenía propuestas”, expresó para Correo.

Salim Vera y Toño Jáuregui. Foto: composición Facebook de Salim Vera / John Reyes Mejia (La República).

Afirmó que fue ahí cuando empezó “la destrucción del grupo”, pues “hubo un desgaste y en ese desgaste ya hubo mala onda”. “Allí decidimos separarnos”, agregó.

Le dolió que sus examigos le hayan dado la espalda en un momento complicado para él. “Y cuando yo empecé mi nuevo proyecto, no me apoyaron. Que tu hermano, que tu mejor amigo, después se convierta en tu enemigo es lo más duro ”, aseveró.

“Los empresarios que me querían en sus eventos me decían que Salim y Manolo amenazaban con no tocar si me contrataban. Fue una impresión decepcionante. Después empezaron a borrar fotos de Libido en las que yo estaba. Les decían a los fans que Toño ya no pertenecía a la banda, pero ese no era el trato”, explicó.

Le recordó a Salim Vera que se solidarizó con él cuando eran amigos. “Yo he apoyado a Salim por años de años ante las 50.000 necesidades que haya tenido. Entonces, yo lo siento como una traición. Para mí, estas dos personas son traicioneras”, sentenció.

Salim Vera y Toño Jáuregui fueron amigos en Libido. Foto: Instagram / Salim Vera / Toño Jáuregui

¿Toño Jauregui intentó reencontrarse con Salim Vera?

En varias ocasiones, Toño Jauregui le ha propuesto a sus excompañeros un reencuentro de Libido, pero este nunca se ha llevado a cabo. En la entrevista antes mencionada, el músico reveló que organizó un festival y quiso invitarlos porque “ creía que les podría ir mejor si se juntaban ”. “No me imaginé que no podía darse, que iban a negar esa petición”, dijo.

En 2020, en plena pandemia, el compositor volvió a proponerle a Salim Vera un concierto juntos para conmover a sus fans, pero también quedó en nada.

Toño Jauregui intentó reencontrarse con Salim Vera. Foto: captura Instagram / Toño Jauregui

¿Salim Vera no perdona a Toño Jauregui?

En ese entonces, Salim Vera se pronunció para aclarar que él jamás sería amigo de Toño Jauregui, otra vez . Con ello, le puso fin a las ilusiones de los seguidores de Libido. Incluso, mencionó que si hubiera un reencuentro, él preferiría que el evento fuera manejado por terceras personas.

“Antonio y yo no somos amigos, hace muchos años dejamos de serlo. El reencuentro que vamos a hacer solo es por negocio, no va a ser un reencuentro para reconciliarnos como amigos ... Se tiene que entender que han pasado cosas que el público no las sabe...”, dijo Salim Vera.

“Se termina y después cada uno a su casa, calabaza y seguimos con lo que veníamos haciendo, pero con Toño no vamos a grabar un nuevo disco, la banda no va a ser como era antes, eso es imposible ”, sostuvo.