La recordada exreina de belleza Laura Spoya, quien actualmente se encuentra residiendo en México, ha realizado una serie de videos en sus redes sociales (más específicamente en Tiktok), donde le cuenta a sus fans cómo es que lidia con el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), que le diagnosticaron recientemente. La ex Miss Perú enfatizó en sus videos que varias personalidades famosas también padecen este trastorno.

La modelo recalcó a sus fanáticos que debe haber prevención en la salud mental de la población, así como motivación para acudir a especialistas como psicólogos o psiquiatras y poder obtener un buen diagnóstico. “Se diagnostica con un neuropsicólogo o psiquiatra. ¡NO SE AUTODIAGNOSTIQUEN!”, indicó la también ex figura televisiva.

Laura Spoya ganó el concurso Miss América Latina 2016. Foto: Instagram / @lauraspoya

“Me sentía especial”

Otro asunto que recordó Spoya es que era muy inquieta de niña, y por ello muchas veces en su etapa escolar la sentaban al fondo del aula de clases. “Si así como yo te sentaban al fondo del salón solit@ para que no distrajeras a los demás, bienvenid@ a mi cuenta. Cuando me preguntan: ‘¿Pero cómo es que se te ocurren esas ideas tan locas?’, ya saben por qué”, explicó.

Spoya también se ha referido a que el trastorno que padece muchas veces podría ser confundido con ansiedad o depresión. “Muchos adultos andan por la vida sin ser diagnosticados. ¡A veces se confunde con ansiedad o depresión y eso es porque las personas que tenemos TDAH tenemos poca tolerancia a la frustración! Un mal diagnóstico puede empeorar el trastorno”, aclaró la modelo.

Laura Spoya apoya a Alessia Rovegno

Laura Spoya reveló qué es lo que piensa sobre la coronación de Alessia Rovegno en Miss Perú 2022. Foto: composición/ Instagram/ América TV

PUEDES VER: Laura Spoya sacó cara por Alessia Rovegno y al certamen Miss Perú tras la final en EEG

El mes pasado, Alessia Rovegno fue coronada como Miss Perú 2022, lo que ha generado todo tipo de reacciones, entre positivas y negativas. A las primeras se sumó Laura Spoya, quien dio todo su respaldo a la hija de Bárbara Cayo.

“El concurso no está comprado, uno no compra su corona, nadie te la regala. Eso es completamente mentira y les puedo decir que hay que ponerse un poco más en los zapatos de la otra persona. Ella es humana, es una persona que tiene sentimientos. Ayer vi comentarios de personas tirándole (odio). Muy feo”, opinó la ex Miss Perú.